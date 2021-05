Er du i besiddelse af en Dell pc bør du nok downloade den seneste opdatering.

Computerworld skriver nemlig, at et sikkerhedsfirma har opdaget en sårbarhed i firmwaren.

Den findes i DBUtil BIOS-driveren og giver hackere let adgang til at få kontrol over systemerne.

Sårbarheden har eksisteret siden 2009 og det skønnes, at flere hundrede millioner Dell pc'er er blevet produceret og leveret med den sårbare drive.

Og det kan få katastrofale konsekvenser, hvis hackere opdager og udnytter sårbarheden.

»Hundredvis af millioner af virksomheder og brugere for tiden er sårbare, og hackere vil uden den mindste tvivl udvælge dem, der ikke nu tager deres forholdsregler,« oplyser sikkerhedsselskabet SentinelLabs, der opdagede sårbarheden.

Indtil videre er det sårbarheden dog ikke noget, som hackere verden over har haft det store kendskab til, oplyses det.

Derfor er opfordringen klar til alle, der er i besiddelse af en pc fra Dell med DBUtil BiOS-driven – download sikkerhedsopdateringen, som Dell netop har sendt ud.