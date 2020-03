Lægerne på Rigshospitalet vil ikke give den kræftramte Annijamila Qvist den forsøgsmedicin, hun er godkendt til.

Derfor er den alvorligt syge kvinde i næste uge nødt til at rejse til USA for at få behandling.

Sådan burde det ikke være, mener en læge.

I sidste uge stod Annijamila Qvist frem i B.T. og fortalte sin historie. Hun har lungekræft i fjerde stadie og har metastaser ni steder i kroppen.

Annijamila Qvist har lungekræft i stradie fire med spredning ti steder i kroppen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Annijamila Qvist har lungekræft i stradie fire med spredning ti steder i kroppen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

I 10 år har Annijamila Qvist boet i USA, og det var her, hendes diagnose blev stillet tilbage i december måned.

Lykkeligvis kom hun kort efter med i et forsøg med en ny medicin, capmatinib INC 280, der er målrettet præcis den genmutation, som gør netop hendes kræftform ekstremt aggressiv.

For at få hjælp og støtte i en svær tid rejste Annijamila Qvist og hendes lille datter kort før jul til Danmark i den tro, at hun her kunne få samme behandling, som hun er godkendt til i USA.

Men de danske læger på Rigshospitalet sagde nej. I stedet tilbød de hende immunterapi, som er standardbehandling til lungekræftpatienter.

Medicinen Herhjemme behandles lungekræft med metastaser med kemoterapi, immunterapi eller såkaldt målrettet behandling. Sygdommens stadie afgør behandlingen. Novartis har udviklet medicinen Capmatinib INC 280, der målrettet angriber genmutationen MET exon 14 skipping gene. Medicinen er godkendt til forsøg i USA og Annijamila Qvist er med i et forsøgsprogram der. Medicinen er endnu ikke godkendt i Danmark, men hun har lov til at modtage medicinen her, hvis en dansk læge vil påtage sig behandlingen. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Annijamila Qvist



Det er en fejl, mener Peter Meldgård, der er overlæge på Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Netop på grund af genmutationen.

»Medicinen er på vej gennem godkendelse. Der er meget lovende resultater,« siger han.

Overlægen er sikker på, at forsøgsbehandlingen, som de amerikanske læger tilbyder, er den rigtige – netop for Annijamila Qvist. Han forstår ikke, hvorfor lægerne på Rigshospitalet ikke vil give den til den 42-årige alvorligt syge kvinde.

»Man ved, at forsøgsbehandlingen ved behandling af genmutationen statistisk set er bedre end immunterapi,« siger han.

Annijamila Qvist 42 år.

Gift med Alberto Tatti.

Mor til Ava på fire år.

Life Coach og healer.

Bor i The Hamptons, i byen Sag Harbor, undenfor New York. Men er flyttet til Danmark for at være tæt på sin familie.





»Har hun den her mulighed, bør man forfølge den. Der er ingen udgifter i det. Der kan være noget om, at der skal laves en formel samarbejdsaftale, men det er papirnusseri. Det burde man kunne klare.«

»Hvis jeg var hendes læge, ville jeg tage kontakt til lægerne i USA og få det op at køre.«