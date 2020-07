Hold nu godt fat i jeres kasketter og solbriller, så de ikke blæser væk.

Desværre er der dårligt nyt fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om vejret den kommende uge, hvor mange holder sommerferie.

»Vi får en noget blæsende periode med vestenvind, da flere frontsystemer bevæger sig ind over landet,« siger Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Og især et sted meldes om chance for vindstød af stormstyrke både søndag og mandag.

Søndag og mandag må livredderne ved den nordligste del af Vesterhavet regnes vindstød af stormstyrke. Så flagende vil nok blafre rigtig meget disse dage. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Søndag og mandag må livredderne ved den nordligste del af Vesterhavet regnes vindstød af stormstyrke. Så flagende vil nok blafre rigtig meget disse dage. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Ved kysterne i Nord- og Nordvestjylland er der op til hård kuling og risiko for vindstød af stormstyrke,« siger Trine Pedersen.

Det vil sige, at de mange ferierende i telte og sommerhuse ved Vesterhavet fra Klitmøller og op til Skagen skal passe særligt godt på.

Især når de ude ved Vesterhavet, hvor der forventes at være høje bølger på grund af den kraftige vind.

»Det er en periode, hvor der nok ikke skal stå andet end havemøbler udenfor,« siger Trine Pedersen.

Her er vejrudsigten Danmarks Meterologiske Institut (DMI) melder om ustadigt og noget blæsende sommervejr de næste syv dage. Lørdag aften og nat:

Skyet og til tider regn. Temp. ned mellem 12 og 17 grader. I den nordlige del let til frisk vind fra sydvest drejende syd, ellers jævn til hård vind fra sydvest. Søndag:

Skyet og til tider regn, men i løbet af eftermiddagen kan det klarer det op vestfra, dog med byger der kan være med torden. Dagtemp. mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst. Om natten vekslende skydække og byger flere steder, der kan være med torden. Temp. ned mellem 11 og 16 grader. Hele døgnet blæsende med jævn til hård vind fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis kuling med kraftige vindstød. Ved kysterne i Nord- og Nordvestjylland sidst på dagen op til hård kuling og risiko for vindstød af stormstyrke. Mandag:

Byger, der kan være med torden, men også perioder med lidt elle nogen sol. Dagtemp. mellem 15 og 18 grader, om natten ned mellem 10 og 15 grader. Fortsat blæsende med jævn til hård vind omkring vest, ved kysterne stedvis kuling med kraftige vindstød og mod nordvest igen op til hård kuling med risiko for vindstød af stormstyrke. Tirsdag:

Lidt eller nogen sol og fortsat byger hist og her. Dagtemp. mellem 13 og 18 grader, om natten ned mellem 8 og 13 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest, ved kysterne i den nordlige del af landet stedvis op til kuling med kraftige vindstød. Onsdag:

Først lidt eller nogen sol og lokale byger, senere mere skyet og om aftenen regn vestfra. Dagtemp. mellem 14 og 18 grader, om natten mellem 10 og 15 grader. Jævn til hård vind fra nordvest og vest, der sidst på dagen drejer mod sydvest og syd og en overgang aftager lidt. Torsdag og fredag:

Antagelig fortsat ustadigt, til tider blæsende og uændrede eller lidt stigende temperaturer. Lørdag og søndag: Det er sikkert at det bliver ustadigt og blæsende, men hvor blæsende det bliver i Nord- og Nordvestjylland er usikkert. Kilde: Danmarks Meterologiske Institut (DMI)

DMI vurderer, at vinden bliver en lille smule mildere tirsdag, hvor vindstødene i det nordjyske bliver af kuling.

Sidst på onsdagen vil der dog være en form for skifte i vindretningen, da den vil dreje i sydlig retning og samtidig aftage i styrke.

Hvordan vejret bliver hen mod næste weekend er ret usikker.

Men det ser ikke ud til, at solen og de høje temperaturer er på vej.

Foreløbigt i hvertt fald.

'Antagelig fortsat ustadigt, til tider blæsende og uændrede eller lidt stigende temperaturer,' står der på DMIs hjemmeside om vejret næste weekend og frem.

Så det er fortsat et stort spørgsmål, om sommeren kommer tilbage i uge 29.