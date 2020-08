Når regeringen om knap en uge sætter gang i det såkaldte dagpengeur, risikerer tusindvis af ledige danskere at stå i en situation, hvor de vil være tæt på at falde ud af dagpengesystemet.

Sådan lyder advarslen fra foreningen Danske A-kasser, der nu opfordrer regeringen til at forlænge den såkaldte døde periode for dagpengemodtagere.

Det skriver A4 Arbejdsliv.

Den døde periode trådte i kraft 27. marts og betyder, at landets dagpengemodtagere ikke har brugt af deres dagpengeperiode, mens coronakrisen har hærget Danmark.

Danske A-kasser anslår, at op mod 9.000 dagpengemodtagere 1. september vil stå i en situation, hvor de maksimalt har seks måneders dagpenge tilbage. -

- Men mange vil have en væsentligt kortere periode at løbe på. Og de mennesker risikerer at miste deres ret til dagpenge på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet og chancen for at få et job er historisk dårlig, siger Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser til A4.

- Samtidig er det her en gruppe mennesker, der næppe vil stå først i køen til at få et job. Der står en stor gruppe nyledige corona-fyrede foran dem, som arbejdsgiverne højst sandsynligt finder mere attraktive, tilføjer a-kasse-direktøren.

Ifølge Danske A-kasser ville op mod 6500 lønmodtagere under normale omstændigheder falde helt ud af dagpenge-systemet i 2020.

På grund af corona-krisen vurderer direktør Verner Sand Kirk dog, at det tal vil vokse i løbet af det kommende år.

- Jeg er desværre overbevist om, at vi kommer til at se en markant og kedelig udvikling på det her område. Derfor mener jeg heller ikke, at regeringen kan forsvare at sætte gang i dagpengeuret i den nuværende situation, siger Verner Sand Kirk.

Hos SF deler man ligeledes Danske A-kassers bekymring for, at tusindvis af danskere om kort tid risikerer at ryge ud af dagpengesystemet.

Af samme årsag opfordrer partiets beskæftigelses-ordfører, Karsten Hønge, regeringen til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger om en forlængelse af den døde dagpenge-periode.

- Vi kan ikke være andet bekendt. Der er tusindvis af mennesker, der ikke ved, om de er købt eller solgt om en uge, og nu må regeringen simpelthen komme på banen, siger Karsten Hønge.

SF har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) redegøre for, hvor mange danskere, der mister retten til dagpenge, hvis den døde dagpenge-periode ophører 1. september.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv, at regeringen ikke umiddelbart har planer om at forlænge den såkaldt døde periode.

- Nu er vi i en situation, hvor store dele af Danmark er blevet lukket op. Det gælder også på beskæftigelsesområdet, hvor den aktive indsats igen er oppe og køre, og hvor tallene peger på, at der, på trods af sundhedskrisen, er job at søge. Derfor mener vi ikke, at dagpengepausen skal forlænges, men vi følger udviklingen, siger Peter Hummelgaard (S).