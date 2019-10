I 1990 blev Amagers populæreste motionist, Knud Passer Iversen, kåret som 'Årets Eremitageløber'.

»Den dag, jeg blev ringet op og præsenteret for nyheden, står lyslevende for mig,« siger den 99-årige tidligere E-løber, som 1. januar kan fejre 100-års fødselsdag.

»Mange ting har jeg i sagens natur glemt, men mine oplevelser i Eremitageløbet husker jeg lige fra det første løb i 1969. Vi stod i en lang kø i målet ved Fortunen og ventede i mange minutter på at få registreret en tid. De flere tusinde løbere var kommet bag på arrangørerne, som ikke havde erfaring med tidtagning i den målestok. Men alle tog det nu med godt humør,« mindes han.

Kåringen af Årets Mandlige og Kvindelige Eremitageløber er en af E-løbets mange traditioner, men i år er der sket den ændring, at vi kårer Årets Motionist og Årets Talent/Eliteløber.

Har du et emne til en af de to titler, så mail senest 1. november til journalist Peter Fredberg, fred@bt.dk, med en begrundelse af dit forslag.

De to løbere bliver hædret ved en sammenkomst i 'De Gamle Stuer' på Berlingske, hvor bladets stifter, bogtrykker og kammerherre Berling, flyttede ind i 1765. B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, overrækker dem her B.T.s sølvfad.

I et tilbageblik fortæller Knud Passer Iversen om starten på motionsbevægelsen, hvor man løbetrænede efter mørkets frembrud.

»Ingen måtte se det. For man var jo godt skør, hvis man løb. Jeg sneg mig det første år rundt om Sundby Idrætspark i mørket,« siger han.

Knud Passer Iversen blev i sin tid indstillet til prisen som Årets Mandlige Eremitageløber af medlemmerne af Hjerteforeningens Motionsklub på Amager.

»Hans smittende humør, hjælpsomhed, gåpåmod, lysende motionsglæde og inspiration,« som det hed i argumentationen.

Knud Passer Iversen begyndte først at løbe som 48-årig. Han var med i de første 36 Eremitageløb, men måtte derefter springe et år over på grund af en hofteoperation. Årets efter løb han sit 37. og sidste E-løb.

Hvert år var hans kone, Inger, som han mistede for fire år siden, med i Dyrehaven og heppede ham det sidste stykke mod målet.

Som maratonløber var han med i flere af de største europæiske løb som London, Berlin og Paris.

»Mit sidste maratonløb var på Malta. Jeg var fyldt 80 år og kunne godt mærke, at det var hårdt,« ler han.

At prisen som Årets Eremitageløber er værdsat, har denne signatur oplevet gennem alle årene. Da amerikanskfødte Fradley Garner blev kåret i 1995, var hans glæde lige så stor som overraskelsen. Hans første, spontane reaktion:

»Du kunne lige så godt have sagt, at jeg havde fået Nobelprisen.«