73-årig mand død i arbejdsulykke

En 73-årig mand omkom onsdag formiddag i en arbejdsulykke i Hasle. Det oplyser Bornholms Politi til Ritzau. Manden faldt tre meter ned fra et stillads og blev erklæret død på sygehuset i Rønne.

Legetøjsgigant annoncerer massefyringer

Det amerikanske legetøjsfirma Mattel, der er mest kendt for at stå bag Barbie-dukken, siger farvel til 2.200 ansatte efter underskud på 240 millioner dollar. Salget i kvartalet, der sluttede 30. juni, lød på 840,7 millioner dollar. Det er næsten 14 procent lavere end i samme periode året før og også lavere end forventet blandt finansanalytikere.

28-årig bliver alvorligt forbrændt ved eksplosion på båd

En 28-årig mand blev onsdag eftermiddag svært forbrændt ved en eksplosion på en motorbåd i Nørresundby. »Der er tale om en bådmekaniker, som var i gang med at tømme en af bådens tanke for benzin, da eksplosionen indtraf. Han blev slemt forbrændt på en tredjedel af kroppen,« siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi til Ritzau.

100 brandfolk bekæmper brand i boligblok i London

Omkring 100 brandfolk og 15 slukningskøretøjer forsøger natten til torsdag at bekæmpe en brand i det nordvestlige London. Branden er brudt ud på femte sal af en boligblok på Inglewood Road i West Hampstead. Det oplyser London Fire Brigade ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump og Juncker udstikker vejen ud af handelskrig

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, er efter et møde i Washington blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU. Aftalen bliver af Trump præsenteret som "en meget stor dag for fri og fair handel".

Asyltal sigter mod laveste niveau i mange år i Danmark

For bare tre år siden var der flere end 10.000 personer, der fik asyl i Danmark. Men i år ser det markant anderledes ud. Ifølge udlændingemyndighederne har blot 581 personer fået opholdstilladelse i Danmark i de første fem måneder af 2018, skriver Berlingske.

Japan henretter de sidste medlemmer af dommedagskult

Japan har henrettet de sidste seks medlemmer af en dommedagskult, som i 1995 udførte et giftgasangreb i Tokyos undergrundssystem og dræbte 13 personer. 6000 personer kom til skade i angrebet, der fandt sted i myldretiden og udløste panik blandt de togrejsende.

Facebook-aktien falder efter datalæk og skuffende brugervækst

Facebook præsenterede sent onsdag aften et skuffende regnskab. Aktien styrtdykkede således i eftermarkedet med cirka 20 procent. Det sker efter et kvartal, hvor Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, har været tvunget til at vidne for den amerikanske kongres og for EU-Parlamentet i forbindelse med en skandale om datalæk.

Regeringen accepterer ekstrabøder til bilister

Den borgerlige regering accepterer nu en ekstrabøde til bilisterne. Bøden på 500 kroner gives til personer, der bryder straffeloven eller får et klip i kørekortet. Pengene går til en såkaldt offerfond, der blev oprettet i 2013, skriver Jyllands-Posten.

Dagens avisforsider

Berlingske

For tre år siden fik flere end 10.000 personer asyl i Danmark. I år har blot 581 personer fået ophold. Dansk Folkeparti omtaler faldet som historisk og dramatisk.

B.T.

Hedebølgen kan blive en prøvelse for mange danskere, idet temperaturen ifølge DMI kommer helt op på 33 grader i dagtimerne og ikke meget under 20 grader om natten de næste par dage.

Børsen

Det skal være lettere at hente udenlandsk arbejdskraft, mener både regeringen, DA og flere fagforeninger, som vil mødes og løse problemerne.

Ekstra Bladet

DF-formand Kristian Thulesen Dahl og boligminister Ole Birk Olesen (LA) anklages for at være skyld i, at borgere ikke kan klage over milliontab på grund af en jernbane i baghaven.

Information

Det er ikke et overgreb, når Socialdemokratiet vil sende børn fra udsatte boligområder i vuggestue. Det er god, venstreorienteret politik, der sikrer lige muligheder i praksis, skriver Mattias Tesfaye (S) og Kaare Dybvad (S) i en kronik.

Jyllands-Posten

Bilister bliver gjort til malkekøer, sagde K før valget om bidrag til en offerfond. Men justitsministeren har ingen planer om at ændre det.

Kristeligt Dagblad

Næsten en tredjedel af de 60-69-årige foretrækker et privat plejehjem. De ældre fokuserer på valgfrihed og mangfoldighed, siger Dansk Erhverv. Men ifølge eksperter er de offentlige plejehjem bedst for de svageste ældre.

Politiken

Politiet har i flere sager brugt magt til at åbne en iPhone med mistænktes fingeraftryk for at få adgang til private oplysninger. Nu skal Højesteret se på, om det er lovligt.

