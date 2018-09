Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Staten overtager kontrollen med Københavns Andelskasse

Kontrollen med Københavns Andelskasse, der undersøges for hvidvask, er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet. Der er samtidig iværksat en række tiltag for at sikre en "hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling" af andelskassen, oplyser Finansiel Stabilitet.

Foto: Nikolai Linares

Avis: Danske Bank-chef ignorerede advarsler i 2013

Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, ignorerede i 2013 advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høje. Det skriver den britiske avis Financial Times.

Radikale vil skærpe kravene til kontanthjælpsmodtagere

Radikale Venstre vil ændre det nuværende kontanthjælpssystem, så der stilles skrappere krav til modtagerne af sociale ydelser. Det fremgår af partiets valgoplæg ved navn 'Fremad', skriver Politiken.

Afrikansk svinepest bekræftet i Belgien

Belgiske myndigheder har bekræftet to tilfælde afrikansk svinepest i Belgien. Et udbrud i Danmark vil være "fatalt" for dansk eksport af svinekød, lyder det fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

North Carolina evakuerer 3000 fanger forud for orkan

Omkring 3000 voksne indsatte, ungdomsforbrydere og personale fra fire statsfængsler og tre ungdomsfængsler er blevet evakueret forud for orkanen Florence. Det oplyser fængselsmyndigheden i North Carolina.

Paven vil undersøge overgrebsmistænkt biskop fra USA

Pave Frans har beordret en undersøgelse af den 75-årige biskop Michael J. Bransfield, der beskyldes for seksuelt misbrug af voksne. Det sker, efter at paven har accepteret biskoppens opsigelse.

Pave Frans (i midten) mødtes torsdag med ledende medlemmer af den katolske kirke i USA for at drøfte beskyldningerne mod den 75-årige biskop Michael J. Bransfield. Vatican Media/Reuters

Tidligere komiker bliver ny premierminister i Slovenien

Med godkendelse fra parlamentet har Slovenien fået en ny regering med den tidligere komiker og borgmester Marjan Sarec i spidsen. Den nye regering bliver en centrum-venstre mindretalsregering.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Aviser: Britisk bankchef advarer mod manglende aftale med EU

På et ministermøde torsdag er den britiske regering blevet præsenteret for dystre udsigter for situationen, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Det skriver to britiske aviser, der har talt med unavngivne deltagere på mødet.

Gaseksplosioner rammer Boston og efterlader 39 hjem i brand

Omkring 70 gaseksplosioner har ramt det nordlige Boston i den amerikanske delstat Massachusetts. 39 hjem står natten til fredag i flammer, og flere er kommet alvorligt til skade, oplyser politiet.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Ni kommuner har aftalt at stå sammen om et søgsmål mod staten, og mindst ti andre overvejer at tilslutte sig. Det står klart efter et møde torsdag. Kommunerne føler sig snydt på grund af fejl i udligningssystemet.

Berlingske

Hovedstaden har så mange penge på kistebunden, at den ville kunne betale 18.579 kroner til alle københavnere. Også flere andre kommuner har fyldte pengekasser. Økonomi- og indenrigsministeren opfordrer til, at kommunerne sætter skatten ned.

B.T.

I dette års Miss Danmark-konkurrence var der indført et nyt koncept. En delkonkurrence, der havde til formål at vise deltagerne, præcis som de er. Men nu står en af årets finalister frem og fortæller, at det er fup, fordi billederne er redigeret.

Uredigeret billede af Sofie Birkø fra sidste år, hvor man kan se hendes kendetegn og modermærker i ansigtet Foto: Martin Jessen

Børsen

En stribe ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i det kollapsede LED-selskab Hesalight bliver et af Bagmandspolitiets stærkeste våben til at få stifter, hovedejer og administrerende direktør Lars Nørholt dømt for systematisk svindel og bedrageri for mere end 500 millioner kroner.

Ekstra Bladet

I en bemærkelsesværdigt ærlig biografi fortæller den folkekære tv-mand Poul Thomsen for første gang om dengang hans ekskone og søn med få års mellemrum begik selvmord – og om hvorfor han i begge tilfælde blev væk fra begravelserne.

Finans

Forsikringsbranchen vil nu tvangsregistrere alle skadesanmeldelser i et nationalt register, så man kan samkøre og krydstjekke anmeldelserne for fusk og svindel. Forbrugerrådet Tænk er lunken over for idéen.

Information

Økonomer taler abstrakt, og magten over økonomien koncentreres på stadig færre hænder. I dag begynder Informations serie om, hvordan vi tager økonomien tilbage.

Jyllands-Posten

Præsident Bashar al-Assads regime har de seneste uger intensiveret bombningerne i Idlib – den sidste oprørskontrollerede del af Syrien – hvilket får de bange anelser til at stige hos internationale nødhjælpsorganisationer og verdens ledere.

Kristeligt Dagblad

Et tæt samarbejde mellem folkeskolen og forældrene er en fin dansk tradition, men det tager overhånd, når mor og far forventes at gennemføre lejrture og andre skolearrangementer, fordi læreren ikke har tid, advarer både forældre og lærernes formand.

Politiken

Da finanskrisen brød ud for ti år siden, var det ikke kun bankaktier og huspriser, som blev ramt. Folk begyndte også at få markant færre børn. I årene efter krisen faldt fertiliteten i de fleste vestlige lande, men i Danmark var faldet størst, viser forskning.

