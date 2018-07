Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump kritiserer brexitplan for at skade handel med USA

Premierminister Theresa Mays brexitplan vil 'dræbe' udsigterne til en handelsaftale med USA, mener den amerikanske præsident, Donald Trump, som torsdag har indledt et besøg i Storbritannien. Kritikken kommer, efter at den britiske regering har fremlagt sine ønsker til fremtidens forhold til EU.

Læs mere her

Dansker sigtet for at stå bag enorm skovbrand i Colorado

En 52-årig dansk statsborger er formelt blevet sigtet for at have forårsaget den næststørste skovbrand i den amerikanske delstat Colorado nogensinde. Anklageskriftet tæller 141 punkter om brandstiftelse. Danskeren sidder i øjeblikket varetægtsfængslet.

Læs mere her

En dansk statsborger er blevet sigtet for at have forårsaget en stor skovbrand i den amerikanske delstat Colorado. Ritzau Scanpix/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere En dansk statsborger er blevet sigtet for at have forårsaget en stor skovbrand i den amerikanske delstat Colorado. Ritzau Scanpix/arkiv/Ritzau Scanpix

Entré opvejer ikke besparelser for Statens Museum for Kunst

To år efter, at Statens Museum for Kunst afskaffede gratis adgang til den permanente samling, viser regnestykket, at nationalgalleriet ikke har tjent penge på at opkræve entré. Dermed kan indtægterne fra døren ikke kompensere for kravet om, at museet skal spare to procent om året.

Læs mere her

Russisk atomdrevet ubåd og tre krigsskibe passerer Danmark

En russisk atomdrevet ubåd forventes at være ude af dansk farvand klokken syv fredag morgen, oplyser Forsvarets Operationscenter. Forsvaret følger ubåden hele vejen med et patruljefartøj. Yderligere tre russiske krigsskibe er på vej gennem dansk farvand og forventes ude lørdag morgen.

Læs mere her

Talibans eliteenhed dræber mindst 30 soldater i Afghanistan

Mindst 30 afghanske soldater er blevet dræbt i koordinerede Taliban-angreb mod to militærbaser og tre kontrolposter i det nordlige Afghanistan, oplyser lokale myndigheder. Angrebene begyndte onsdag aften i provinserne Kunduz og Takhar, og de efterfølgende kampe varede i flere timer.

Læs mere her

Mindst 30 afghanske soldater er dræbt i koordinerede Taliban-angreb i den nordlige del af Afghanistan. Josh Smith/arkiv/Reuters Vis mere Mindst 30 afghanske soldater er dræbt i koordinerede Taliban-angreb i den nordlige del af Afghanistan. Josh Smith/arkiv/Reuters

Politikere strides om kommunekøb af kunst-nekrologer

Københavns Kommune har for 10.000 kroner købt et kunstværk, der forestiller 20 papirark med nekrologer over kendte politikere. På hvert ark står der eksempelvis: "Lars Løkke er død" eller "Henrik Sass Larsen er død". Folketingspolitikere kritiserer kommunen for købet.

Læs mere her

Portugal tillader teenagere uden diagnose at skifte køn

I Portugal er en lov blevet godkendt, der giver borgere mulighed for at ændre deres køn og navn, fra de er 16 år - uden at have fået diagnosen "identitetsforstyrrelser". Portugal er det sjette europæiske land, der giver borgere ret til selv at bestemme deres identitet uden en diagnose.

Læs mere her

Den nye lov om kønsskifte i Portugal skal nu underskrives af præsident Marcelo Rebelo de Sousa, før den kan træde i kraft. Pedro Nunes/arkiv/Reuters Vis mere Den nye lov om kønsskifte i Portugal skal nu underskrives af præsident Marcelo Rebelo de Sousa, før den kan træde i kraft. Pedro Nunes/arkiv/Reuters

Eksplosion på kemisk fabrik i Kina dræber 19 og sårer 12

19 mennesker er døde og 12 andre såret i en eksplosion på en kemisk fabrik i et industrikvarter i det sydvestlige Kina. Eksplosionen skete torsdag aften lokal tid, oplyser lokale myndigheder i byen Yibin i provinsen Sichuan fredag.

Læs mere her

I 2015 døde 173 mennesker i en eksplosion på en kemifabrik i havnebyen Tianjin i provinsen Fuijan. China Stringer Network/arkiv/Reuters Vis mere I 2015 døde 173 mennesker i en eksplosion på en kemifabrik i havnebyen Tianjin i provinsen Fuijan. China Stringer Network/arkiv/Reuters

Avisernes forsider



Berlingske

En vred Lars Løkke Rasmussen (V) gik torsdag til modangreb på præsident Trump efter ny kritik af Europas Nato-budgetter. Han kan ikke acceptere, at det danske bidrag måles alene på pengene.

Læs mere her

Donald Trump og 28 andre stats- og regeringschefer var samlet til NATOs topmøde i Bruxelles 11. Juli 2018. Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Donald Trump og 28 andre stats- og regeringschefer var samlet til NATOs topmøde i Bruxelles 11. Juli 2018. Foto: LUDOVIC MARIN

B.T.

En 34-årig mand fortæller anonymt, at han føler sig forulempet. Han mener, at en kvinde, som han mødte på et datingsite og havde ubeskyttet sex med, blot brugte ham som donor for at få et barn.

Læs mere her

Kasper ønsker ikke at stå frem med sin sande identitet, da han er bekymret for, at opmærksomheden omkring hans sag vil kunne forværre den i forvejen anspændte situation i forhold til moderen til det snart to år gamle barn, der kom ud af mødet den aften. Foto: Bo Norström Weile Vis mere Kasper ønsker ikke at stå frem med sin sande identitet, da han er bekymret for, at opmærksomheden omkring hans sag vil kunne forværre den i forvejen anspændte situation i forhold til moderen til det snart to år gamle barn, der kom ud af mødet den aften. Foto: Bo Norström Weile

Børsen

For to år siden stod B&O foran en krise og rygter om opkøb. Torsdag præsenterede topchef Henrik Clausen det første overskud for virksomheden i seks år og genskaber troen på virksomheden.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Rockere fra klubben Saturdarah og hårdkogte hooligans gik forrest, da feststemte foldboldtilhængere fra Brøndby IF den 10. maj gik i et optog fra Rådhuspladsen mod Parken.

Information

Vi klarer ikke tidens udfordringer ved at gemme os bag nationale grænser, skriver den tyske filosof Jürgen Habermas i en opsang til sit lands ledere på forsiden af Information.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Nato nåede at blive meldt i opløsning, men da krudtrøgen lettede, var præsident Trump pludselig fuld af lovord, skriver avisens sikkerhedspolitiske korrespondent i en analyse.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Stridigheder om ulve, vindmøller og udlændinge splitter lokalsamfund, men vi har undervurderet, hvor væsentlige værdidebatterne er for demokratiet, mener eksperter.

Læs mere her

Politiken

Indførelsen af entré har ikke kunnet afbøde de besparelser, som Statens Museum for Kunst ligesom andre statslige kulturinstitutioner er blevet pålagt siden 2016.

Læs mere her