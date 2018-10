Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

To nye jordskælv rammer indonesisk ø

To jordskælv har tirsdag morgen lokal tid ramt den indonesiske ø Sumba med 15 minutters mellemrum. Der er umiddelbart efter jordskælvene ingen meldinger om tsunamivarsler.

Folketinget åbner med valg forude og kontrovers om præst

Klokken 12.00 begynder det nye folketingsår, der også er et valgår. Traditionen tro afholdes der forinden åbningsgudstjeneste. Men dette års valg af præsten Morten Kvist har fået flere politikere til at holde sig væk.

Anna Mee Allerslev sagsøger BT og Berlingske for injurier

Den tidligere borgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev har lagt sag an mod aviserne B.T. og Berlingske. Hun anklager aviserne for injurier, skriver hun på Facebook.

Anna Mee Allerslev ved pressemøde den 25. oktober sidste år, hvor hun meddelte, at hun trak sig fra politik i København.

Mange pædagoger i daginstitutioner er ikke uddannet til jobbet

Diskussion om læring og kvalitet i landets vuggestuer og børnehaver fylder meget. Alligevel har gennemsnitligt 42 procent af de voksne, der er sammen med børnene i landets vuggestuer og børnehaver, ikke en pædagoguddannelse, skriver Politiken.

Knivstukket kandidat stormer frem i Brasilien

Højrefløjspolitikeren Jair Bolsonaro har for alvor fået vind i sejlene kort før præsidentvalget i Brasilien 7. oktober. Således fører han med ti procentpoint ned til sin nærmeste rival, Fernando Haddad fra Arbejderpartiet.

Teknikborgmester: Skrappere krav på vej til Distortion

Næste år skal festivalen Distortion levere sine planer for blandt andet toiletforhold og overholdelse af lydgrænser i bedre tid. Det siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL).

V-minister: Nedlæg ekspertråd og brug penge på politikerne

Folketinget skal tage magten tilbage fra eksperter, som lancerer politiske forslag. Det mener minister Eva Kjer Hansen (V), skriver Jyllands-Posten. Hun ønsker Det Etiske Råd, Klimarådet og Det Økonomiske Råd nedlagt.

Stadig flere tyskere mister troen på demokratiet

Stadig flere tyskere er i færd med at miste troen på demokratiet, viser en ny meningsmåling. 59 procent er meget tilfredse eller delvist tilfredse med den måde, hvorpå demokratiet fungerer. For et år siden var andelen 68 procent.

En ny måling viser, at det indvandrerkritiske parti Alternativ for Tyskland, AfD, for første gang har større opbakning end det tyske socialdemokrati, SPD.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

DF vil have et opgør med brugen af it i skolen. Der bliver brugt for mange penge på computere og iPads, og det skader mere, end det gavner, siger partiets undervisningsordfører.

Berlingske

Flere grønne organisationer lægger pres på statsministeren for at levere i den klimaplan, som regeringen er på vej med. I sin åbningstale i Folketinget vil Lars Løkke Rasmussen blandt andet understrege behovet for en klimaplan.

B.T.

Han var langt fra perfekt og kunne være stejl, opfarende, uforsonlig og havde svært ved at indrømme egne fejl, skriver Kim Larsens søn Sylvester Larsen på Facebook. Men hvor jeg dog elskede ham, lyder det.

Sylvester Larsen

Børsen

Landets topchefer er kritiske over for det, som Lars Løkke Rasmussen har opnået i sine tre år som statsminister. Seks ud af ti mener, at han gjort for lidt for at sænke erhvervslivets skatter og byrder.

Finans

Der er flere lighedspunkter mellem Danske Banks hvidvaskskandale og en sag, som bagmandspolitiet efterforsker mod Nordea. Ifølge eksperter har bankernes værn været mangelfuldt.

Information

Hvert år importerer Danmark soja for milliarder af kroner fra Sydamerika, hvor sojaproduktionen forårsager afskovning og intern fordrivelse af lokale, afslører ny rapport.

Jyllands-Posten

Folketinget skal tage magten tilbage fra eksperter, som lancerer politiske forslag, mener Eva Kjer Hansen (V) ifølge ny bog. Konkret ønsker hun Det Etiske Råd, Klimarådet og Det Økonomiske Råd nedlagt.

Kristeligt Dagblad

Idéen om demokrati har sejret i en grad, så ingen overvejer alternativer. Men mens nogle forskere ser et folkestyre i fortsat fremgang, så mener andre, at det på flere punkter går tilbage.

Politiken

Lars Løkke Rasmussens strategi for valgåret er tostrenget. Velfærdsflanken til rød blok skal lukkes, og det efterfølgende valg skal handle om udlændingepolitik. Desuden overvejer Venstre at forlænge valgkamp med en eller flere uger.