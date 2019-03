Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Huawei sagsøger USA's regering for udelukkelse fra markedet

Huawei sagsøger den amerikanske regering. Det oplyser den kinesiske elektronikgigant natten til torsdag dansk tid. Søgsmålet er rettet mod en tilføjelse i den amerikanske forsvarslov, der forbyder USA at købe produkter og services fra Huawei.

Læs mere her

DF-bagland efterlyser en mere synlig Thulesen Dahl

Flere lokalformænd fra Dansk Folkeparti efterlyser en mere markant partiformand i Kristian Thulesen Dahl, skriver DR Nyheder. Samtidig står DF til at miste hver fjerde stemme siden folketingsvalget i 2015. Senere i dag mødes Thulesen Dahl i direkte duel med Pernille Vermund fra Nye Borgerlige.

Læs mere her

Undersøgelse: Hver tiende elev brød regler ved eksamen

I en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet svarer lidt over hver tiende elev, at de har brudt regler eller snydt ved de afsluttende prøver og eksamener i sommeren 2018. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke overrasket.

Læs mere her

Hvidvaskjæger politianmelder svensk storbank i hvidvasksag

Hvidvaskjægeren Bill Browder anmelder den svenske storbank Swedbank til flere svenske myndigheder på mistanke om hvidvask. Det skriver de svenske medier Dagens Industri og SVT.

Læs mere her

Mistænkelig pakke i Glasgow knyttes til brevbomber i London

Der er formentlig en sammenhæng mellem en mistænkelig pakke sendt til et universitet i Skotland onsdag og tre brevbomber fundet i London tirsdag. Det mener politiet i Skotland.

Læs mere her

Danmarks nordiske naboer lader syrere blive

Mens danske myndigheder vil forsøge at hjemsende visse grupper af syrere, giver Norge og Sverige fortsat beskyttelse til alle syriske flygtninge. Det oplyser landenes udlændingemyndigheder til Politiken.

Læs mere her

Demokraterne bandlyser Fox News for tætte bånd til Trump

Demokraterne i USA vil ikke lade tv-stationen Fox News arrangere en eneste debat med partiets kandidater til præsidentvalget i 2020. Demokraterne begrunder beslutningen med Fox News' "upassende bånd" til præsident Donald Trump.

Læs mere her