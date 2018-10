Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danmark mindes og fejrer Kim Larsens liv og karriere

Søndag formiddag mistede Danmark et af sine største musik- og kulturikoner. Og der er rigtig mange rundt om i landet, der vil hædre Kim Larsen og sende trubaduren afsted mod Vorherre med tasken fuld af musik, fest og farver.

Bagmandspolitiet får rekordmange tip om hvidvask

Kriminal: 86 gange om dagen i første halvår af 2018 har Bagmandspolitiet modtaget underretninger om transaktioner eller episoder med kunder, som har skabt en frygt for, at der foregår hvidvask. Det skriver Børsen.

Kavanaugh fortryder følelsesudbrud under høring i kronik

Den omstridte højesteretskandidat Brett Kavanaugh skriver i en kronik i den amerikanske avis Wall Street Journal, at han 'muligvis' og 'til tider' var for følelsesladet under en høring i Senatets retsudvalg i sidste uge.

DF-formand åbner for at lade flygtninge arbejde i Danmark

Dansk Folkeparti åbner nu en mulighed for at lade flygtninge arbejde, når de er i landet, hvis der kan laves regler, som gør, at de ikke får en tilknytning til landet, som gør det sværere at sende dem hjem. Det sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl under åbningsdebatten torsdag.

Kina afviser USA's anklage om valgindblanding som latterlig

Den kinesiske regering afviser amerikanske beskyldninger om, at Kina forsøger at blande sig i midtvejsvalget i USA. Anklagerne er 'ubegrundede' og 'latterlige', lyder det fredag fra det kinesiske udenrigsministerium.

Pape klar til at se på om sex skal kræve samtykke

Efter flere års modstand mod at ændre definitionen for voldtægt er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu klar til at se på andre landes erfaringer med andre modeller for samtykke. Det skriver Politiken.

Ekspræsident i Peru sidestiller fængsling med en dødsdom

Perus højesteret har annulleret en benådning af den tidligere præsident Alberto Fujimori og udsendt en anholdelsesbegæring mod ham. Men det svarer til en "dødsdom", siger den 80-årige Fujimori fra sin hospitalsseng.

Tusindvis af kvinder demonstrerer mod Kavanaugh i Washington

Tusindvis af mennesker var torsdag på gaden i Washington i protest mod den højesteretsnominerede Brett Kavanaugh, der anklages for seksuelle overgreb mod flere kvinder. Demonstranterne var rejst til Washington fra hele USA.

Avisernes forsider



Avisen Danmark

Udligningsreformen, der skal fordele penge fra rige til fattige kommuner, er under beskydning. Folketingspolitikerne har foreslået eller vedtaget kompensationer til landets kommuner for 5,6 milliarder kroner. Men det er ”lappeløsninger”, siger kommunerne.

Berlingske

De amerikanske myndigheder indleder nu officielt en undersøgelse af hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial. Det handler om en mulig bøde til Danske Bank, men myndighederne undersøger også mulighederne for et strafferetligt ansvar i Estland og Danmark.

B.T.

Kim Larsens trommeslager gennem 19 år, Jesper Rosenqvist, fortæller i et interview, at en del af ham er forsvundet efter musikerens død i søndags. Jesper Rosenqvist svang trommestikkerne fra 1995 til 2013 i bandet Kim Larsen og Kjukken, og i den periode tilbragte de to tusindvis af timer sammen.

Billede af Kim Larsen & Kjukken fra 1995. Kim Larsen, trommeslager Jesper Rosenqvist, guitarist Karsten Skovgård, bassist Bo Gryhol.

Børsen

Danske Bank trues ikke bare af bøder og andre sanktioner i kølvandet på hvidvaskskandalen. Ledelsen i Holmens Kanal i København er også blevet svækket så meget de seneste måneder, at det er med til at gøre en yderligere polstring nødvendig, fastslår Finanstilsynet.

Ekstra Bladet

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, har før lovprist den danske model med overenskomster og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Men ifølge fagforeningen 3F har Kim Christiansen selv snydt en tidligere ansat for cirka 15.500 kroner i sygedagpenge.

Finans

På TV2’s 30-års fødselsdag indleder tv-stationen en offensiv mod de udenlandske tech- og streaminggiganter som Netflix og HBO, der har erobret annoncekroner og kunder fra de danske medier. Det sker med afsæt i en ny treårig strategi, fortæller TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup.

Information

Søndag den 30. september vil gå over i historien som den dag, Danmark mistede et nationalikon, og et helt land sprang ud i spontan sorgbearbejdning og kollektiv hyldest. En graffitimaler, en klokkespiller, en butiksassistent, en musiker, en journalist og en Brøndbyfan mindes dagen.

Jyllands-Posten

Siden oktober 2016 har Egypten lukket fuldstændig af for migranter på vej mod Europa. Det vækker jubel i EU, som vil øge samarbejdet med det nordafrikanske land. Men succesen har en bagside, som får internationale organisationer til at advare mod en blåstempling af Egypten.

Kristeligt Dagblad

215.000 kol- og astmapatienter kan komme i klemme, når Lægemiddelstyrelsen den 19. november ændrer tilskuddet til lungemedicin. Omlægningen vil skabe kaos, frygter lungelæger, der kritiserer både processen, det manglende hensyn til patienter og selve tidspunktet for den store ændring.

Politiken

Politikere i hele Tyskland og resten af Europa har øjnene rettet mod Bayern, hvor der er delstatsvalg om ti dage. Også her vinder man valg, hvis man kan bremse migranter og lukke grænser. Politiken tog med politiet på patrulje fra Passau langs Tysklands grænse mod syd.