Fyns Politi har kaldt det en 'familietragedie,' da de fandt en kvinde på 72 år død.

Siden har hendes 73-årige mand erkendt, at han har dræbt hende ved kvælning. Nu får politiet massiv kritik for at kalde det en familietragedie, når der er tale om drab på en partner.

