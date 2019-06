Nettets mange mirakelkure til længere og tykkere hår har ikke meget videnskabeligt belæg for at skulle virke.

Til gengæld kan man pleje sit hår og leve sundt, så håret har bedst mulige forudsætninger for at holde sig pænt.

Det fortæller Cecilia Demant, vært på Skønhedslaboratoriet, som er en serie på YouTube-kanalen Tjek.

Tjek er Videnskab.dk’s YouTube-kanal om sundhed og videnskab, der bringer forskningsbaseret viden ud til danske unge.

Et af de produkter, der lover dig hår som en Disney-prinsesse, er ‘hair gummies’ - en slags vitaminpille, der indeholder vitaminer og mineraler som zink og b-vitamin.

Problemet med ‘hair gummies’ er, at kroppen kun kan optage en vis mængde vitaminer, så man skal være i vitaminunderskud til at starte med, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om, at det skulle virke.

Langt de fleste af os er ikke vitaminunderskud, hvis bare vi får en nogenlunde varieret, normal og sund kost, og derfor anbefaler de forskere, som Skønhedslaboratoriet har talt med, altså ikke ‘hair gummies’.

Et andet produkt, der ofte anbefales på nettet, er hårserum, som er en slags væske, man skal massere ud i hovedbunden. Hårserum indeholder ofte ingredienser som panthenol, hvedekimolie, hvedeprotein og menthol, og ideen er, at det øger blodtilførslen til væv i hovedbunden for at stimulere væksten i vævet.

Der er intet, der ifølge forskerne peger på, at blodtilførslen hjælper hårvæksten, så det kan de heller ikke anbefale.

Man kan dog gøre meget for at passe på håret. Håret er som udgangspunkt dødt, når det er vokset ud, men dermed betyder det ikke, at det er overflødigt at passe på det.

Her er 7 gode råd til at passe på håret:

Vask ikke håret for tit - gerne omkring 2 gange ugentligt. Brug gerne en mild shampoo, der kan genkendes på, at den ikke har for høje koncentrationer af kradse ingredienser. Her findes den laveste koncentration i babyshampoo. Brug balsam efter hårvask for at tilføre håret fugt, men skyl grundigt efter med vand for ikke at irritere hovedbunden. Skær ned på varmestyling med føntørrer, glattejern eller krøllejern, fordi det slider på håret. Hårfarve ændrer hårets kemiske struktur og gør det mere skrøbeligt og udsat for at knække – derfor anbefaler forskerne, at du slet ikke farver hår, hvis du vil passe mest muligt på det. Sæt ikke håret for stramt op, og sov med udslået hår, fordi elastikker og spænder også slider på håret. Lev sundt, få din søvn, spis varieret, og hold igen med alkohol og cigaretter for at undgå at slide på kroppens funktioner og dermed også hårproduktionen.

