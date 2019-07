Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Supermarkeder sælger mindre af stor klimasynder

Flere og flere vælger oksekødet fra, når de skal fylde indkøbsvognen i supermarkedet. Det viser tal fra analyseinstituttet Nielsen, som baserer sig på data fra 98 procent af alle landets supermarkedskæder. Fra midten af 2017 til og med første halvår af 2019 er salget af fersk oksekød faldet med 3,8 procent.

Jordbundne fly koster Boeing over 32 milliarder kroner

737 MAX-flykrisen koster Boeing 4,9 milliarder dollar efter skat i andet kvartal af regnskabsåret. Det oplyser den amerikanske flyproducent i en pressemeddelelse torsdag. De 4,9 milliarder dollar - svarende til 32,5 milliarder kroner - vil blive bogført som en engangsudgift i kvartalsregnskabet.

Tidligere holdkammerat forklarer verdensmesters mystiske exit

Det vakte opsigt, da den australske regerende verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis på mystisk vis udgik fra Tour de France på 12. etape torsdag. Den tidligere norske sprinter og etapevinder i Touren Thor Hushovd fortæller, at farvellet skyldtes problemer med den enkeltstartscykel, som Dennis skulle bruge på fredagens enkeltstart.

Røde partier vil ­forbyde brændeovne i huse med fjernvarme

Det skal være forbudt at bruge brændeovne i husstande med fjernvarme. Det mener Enhedslisten og SF, der nu lægger pres på S-regeringen, ifølge Kristeligt Dagblad. Det giver ikke mening med brændeovne i private hjem, når partikelforureningen er så skadelig, mener Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten.

EU vender tomlen ned til dansk stop for salg af fossilbiler i 2030

Det vil ikke være muligt for Danmark at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030, som både den tidligere og nuværende regering ellers ønsker. Det skriver Berlingske på baggrund af et brev sendt fra den polske EU-kommissær Elzbieta Bienkowska til Folketingets Europaudvalg.

Trump: USA har ødelagt iransk drone i Hormuzstrædet

Et amerikansk krigsskib har torsdag ødelagt en iransk drone i Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten. Det siger USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet AP. Dronen nærmede sig skibet "USS Boxer", der derfor så sig nødsaget til at ødelægge den iranske drone. Ifølge den amerikanske præsident udgjorde dronen en trussel mod skibet og dets besætning.

Medier: Mistænkt brandstifter i Japan havde planlagt angrebet

En mistænkt brandstifter havde tilsyneladende planlagt sit dødelige angreb mod et animationsstudie i Kyoto i Japan torsdag. Det rapporterer japanske medier fredag. Branden kostede 33 mennesker livet og er det værste massedrab i Japan i næsten to årtier.

