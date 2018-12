Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Danske fiskeres torskekvoter sættes ned i 2019

Dansk fiskeri skal indstille sig på væsentligt mindre fangster af torsk i både Nordsøen og Skagerrak næste år. Til gengæld må fiskerne hive flere kulmuler op. Det ligger fast, efter at EU's fiskeriministre i nat nåede til enighed om fiskekvoterne for 2019 i Nordsøen.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at ny fiskeriaftale mellem EU-landene både fremmer dansk fiskeri og sikrer bæredygtig udnyttelse af en række bestande. Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix Vis mere Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at ny fiskeriaftale mellem EU-landene både fremmer dansk fiskeri og sikrer bæredygtig udnyttelse af en række bestande. Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Forskere oplever pres for at ændre resultater

I en rundspørge med svar fra flere end 1100 fuldtidsansatte forskere på Aarhus Universitet svarer syv procent, at de inden for de seneste fem år har oplevet pres for at ændre i forskningsresultater. I samme periode har ti procent oplevet pres for at udskyde offentliggørelsen af forskningsresultater, skriver Politiken.

Aarhus Universitet har fået lavet en uvildig undersøgelse blandt deres forskere. Den viser, at en del af forskerne har oplevet pres, når de skulle offentliggøre forskning. (Arkiv) Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Aarhus Universitet har fået lavet en uvildig undersøgelse blandt deres forskere. Den viser, at en del af forskerne har oplevet pres, når de skulle offentliggøre forskning. (Arkiv) Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Avis: Otte mistænkte i hvidvasksag er anholdt i Estland

Myndighederne i Estland har anholdt otte personer, som er mistænkt i en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank. Det skriver den estiske avis Postimees. Avisen oplyser ikke sin kilde til oplysningen. En talsmand for den estiske statsanklager afviser overfor Reuters at bekræfte anholdelserne.

Otte personer er blevet anholdt i Estland i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Banks estiske filial. Ints Kalnins/Reuters Vis mere Otte personer er blevet anholdt i Estland i forbindelse med en sag om hvidvask knyttet til Danske Banks estiske filial. Ints Kalnins/Reuters

Pensionskasser holder fast i saudiarabiske statsobligationer

En række danske pensionsselskaber har stadig deres kunders penge investeret i det saudiarabiske regime, selv om kronprins Mohammed bin Salman krænker menneskerettighederne og fører krig i Yemen. Det skriver Information.

Trump-udvalg anbefaler flere skydevåben i skolerne i USA

Flere skydevåben i skolerne skal forhindre flere skoleskyderier i USA. Sådan lyder anbefalingen fra en kommission, som præsident Donald Trump har nedsat som reaktion på et stigende antal skoleskyderier i landet. Amerikanske skoler bør overveje at bevæbne deres ansatte, lyder en af anbefalingerne.

En national bevægelse har det seneste år krævet skrappere våbenkontrol i USA. Her ses demonstranter i Washington i marts 2018. Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix Vis mere En national bevægelse har det seneste år krævet skrappere våbenkontrol i USA. Her ses demonstranter i Washington i marts 2018. Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix

Regeringen beskyldes for at tale med to tunger om udrejseø

Når danske ambassadører skal fortælle internationale medier om den nye udlændinge-ø Lindholm, skal der lægges vægt på helt andre budskaber end dem, Inger Støjberg (V) sender til danske medier. Det fremgår af 'beredskabspunkter', skriver Berlingske.

Her ses udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) under et debatmøde med indbyggerne i Kalvehave om udrejsecenteret på øen Lindholm. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) under et debatmøde med indbyggerne i Kalvehave om udrejsecenteret på øen Lindholm. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FN opfordrer alle i DRCongo til at afstå fra vold før valg

FN's Sikkerhedsråd opfordrer alle parter i DRCongo til at afstå fra vold forud for søndagens præsidentvalg. Hidtil er seks mennesker blevet dræbt i voldshændelser relateret til valgkampen. Senest blev en person skudt og dræbt af soldater under en demonstration i byen Tshikapa i den urolige Kasai-region tirsdag.

