Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Maduro lukker Venezuelas ambassade i USA

Præsident i Venezuela Nicolas Maduro vil lukke landets ambassade og alle landets konsulater i USA, ligesom han beordrer alle venezuelanske diplomater hjem derfra. Det sker, efter at præsident Donald Trump har erklæret sin støtte til oppositionsleder og selvudråbt præsident Juan Guaidó.

Her demonstrerer en folkemængde i Caracas mod præsident Nicolas Maduro ved at løfte deres hænder i vejret. Billedet er fra 23. januar. Onsdag erklærede oppositionsleder Juan Guaidó, der er også er formand for nationalforsamlingen, Maduro for afsat og udråbte sig selv som midlertidig præsident i Venezuela. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv). Vis mere Her demonstrerer en folkemængde i Caracas mod præsident Nicolas Maduro ved at løfte deres hænder i vejret. Billedet er fra 23. januar. Onsdag erklærede oppositionsleder Juan Guaidó, der er også er formand for nationalforsamlingen, Maduro for afsat og udråbte sig selv som midlertidig præsident i Venezuela. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv).

Senatet stemmer Trumps budgetforslag ned

To forslag, der skulle løse krisen med det manglende budget i USA, blev sent torsdag stemt ned. Republikanere og demokrater er fortsat rygende uenige om Trumps krav om 5,7 milliarder dollar til en grænsemur til Mexico. Staten har været delvist lukket ned i over en måned.

Mitch McConnell er leder af det republikanske flertal i Senatet i den amerikanske kongres. Han havde opfordret til at vedtage præsident Donald Trumps seneste forslag til et budget, men sådan gik det ikke. Leah Millis/Reuters Vis mere Mitch McConnell er leder af det republikanske flertal i Senatet i den amerikanske kongres. Han havde opfordret til at vedtage præsident Donald Trumps seneste forslag til et budget, men sådan gik det ikke. Leah Millis/Reuters

Politisk aftale forbyder anonyme donationer til friskoler

Anonyme donationer og større donationer fra lande uden for EU til friskoler i Danmark er fortid. Det fremgår af en aftale, som regeringen har indgået med DF, skriver avisen Danmark. Det skal sikre, at den frie skole ikke bliver påvirket af udemokratiske donatorer, forklarer undervisningsministeren.

Det skal ikke længere være tilladt at donere penge anonymt til friskoler, ligesom det bliver forbudt for donorer uden for EU at give mere end 20.000 kroner til friskoler. Det fremgår af en aftale mellem regeringen og DF. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Det skal ikke længere være tilladt at donere penge anonymt til friskoler, ligesom det bliver forbudt for donorer uden for EU at give mere end 20.000 kroner til friskoler. Det fremgår af en aftale mellem regeringen og DF. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Bosted har udsat at tilkalde ambulancehjælp til akut syge

Ledelsen på et bosted for handicappede børn og unge i Gentofte har forsøgt at forsinke hurtig ambulancehjælp til akut syge beboere, fordi ledelsen ikke har villet sende medarbejdere med på hospitalet. Det fortæller flere ansatte til Berlingske.

Hvert minut tæller, når en person har et krampeanfald. Alligevel har et bosted for handicappede børn og unge i Gentofte flere gange forsøgt at udsætte at tilkalde en ambulance af hensyn til bemandingen på bostedet. Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Hvert minut tæller, når en person har et krampeanfald. Alligevel har et bosted for handicappede børn og unge i Gentofte flere gange forsøgt at udsætte at tilkalde en ambulance af hensyn til bemandingen på bostedet. Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Forældre med børn i institutioner har ikke råd til vintertøj

I landets institutioner gælder har 38 procent af pædagogerne set børrn, hvis forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting til dem såsom regn- og vintertøj. Det konkluderer Bupl i en ny undersøgelse ifølge Information.

Antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark, steg med 12.000 fra 2016 til 2017. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark, steg med 12.000 fra 2016 til 2017. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

IS mister mange krigere i forsøg på at generobre syrisk by

Adskillige krigere fra Islamisk Stat (IS) mistede torsdag livet, da de forsøgte at generobre en by i Syrien. Det mislykkede angreb skete, dagen efter at en kurdiskledet milits havde indtaget byen Baghouz og fortrængt IS.

Ny vejledning kan lukke munden på offentligt ansatte

Fremover får whistleblowere sværere ved at råbe højt om kritisable forhold i den offentlige administration. Det siger eksperter til Politiken på baggrund af et forslag fra Justitsministeriet om ændringer i vejledningen til offentligt ansatte om deres ytringsfrihed.

