Fintælling kan afgøre svensk valg - og så venter magtkampen

Resultatet af søndagens valg i Sverige tegner til at blive så tæt, at en statsministerkandidat først kan blive fundet på onsdag, når stemmerne fintælles, vurderer Sverige-ekspert. Det bliver et farvel til blokpolitikken, mener statsminister Stefan Löfven, som afviser at træde tilbage trods tilbagegang for Socialdemokraterna. Og Sverigedemokraternas formand Jimmie Åkesson kræver med historisk godt valg at få politisk indflydelse.

Moderaterna kræver Löfvens afgang

Sverige-ekspert: Fintælling på onsdag kan blive afgørende

Sverigedemokraternas leder: Nu vil vi have indflydelse

Henrik Montgomery/Ritzau Scanpix

Syv er såret under knivangreb i Paris

Syv er blevet såret, heriblandt to britiske turister, under et knivangreb i Paris sent søndag aften, oplyser politikilder. Fransk politi har anholdt en mand efter angrebet, der fandt sted i centrum af den franske hovedstad. Foreløbig er der ingen tegn på, at motivet bag angrebet er terrorisme.

Gonzalo Fuentes/Reuters

CBS' topchef træder tilbage efter anklager om sexovergreb

Administrerende direktør for den amerikanske mediegigant CBS Corp Leslie Moonves trækker sig fra stillingen med omgående virkning. Det sker anklager om seksuelle overgreb og chikane, hvor 12 kvinder har rettet detaljerede beskyldninger mod ham i magasinet The New Yorker.

Lucy Nicholson/arkiv/Reuters

Landsstyreformand vil undgå nyvalg i grønlandsk regeringskrise

Selv om det politiske flertal i den grønlandske regeringskoalition er smuldret med et pludseligt exit fra Partii Naleraqs søndag, så vil landsstyreformand Kim Kielsen gøre alt for at undgå, at grønlænderne skal til stemmeurnerne igen. Det siger Kielsen til mediet Sermitsiaq AG.

Regeringen vil bevæbne danskere med peberspray i hjemmet

På trods af skepsis fra Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd vil regeringen nu sørge for, at borgerne får lov til at bevæbne sig med peberspray, så de kan forsvare sig derhjemme. Et udkast til et lovforslag, der vil tillade at bruge våbnet i nødværge, er netop sendt i høring.

Claus Fisker/arkiv/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Fødevareerhvervet spilder en kvart milliard kroner på køkørsel. Landbrug & Fødevarer lancerer derfor 49 anbefalinger til projekter, der kan lette trængslen for lastbiler, der kører med mad.

Berlingske

43 procent af flygtninge er i arbejde efter tre år i landet. Det er en fordobling siden 2015. Det er især mænd, der får arbejde, mens kvinderne halter efter. Udlændingeministeren kalder det ”et kvantespring”.

B.T.

Nicklas Bendtner er natten til søndag blevet anmeldt for vold mod en taxachauffør i København. Der var tale om et ”alvorligt overfald”, oplyser taxiselskabet Dantaxi.

Foto: Liselotte Sabroe

Børsen

Sverige er et af Danmarks største eksportmarkeder, og den lave svenske kronekurs giver milliontab til mange danske virksomheder. Og valget i Sverige skaber ikke optimisme.

Ekstra Bladet

Et taxiselskab beskylder den kendte fodboldspiller Nicklas Bendtner for at have brækket kæben på en chauffør natten til søndag. Bendtner er nu sigtet i sagen.

Information

Hvis du bare investerer din pension efter bæredygtige principper, vil det have langt større effekt end at omlægge din livsstil, påstår Nordea. Men så nemt er det ikke, viser en granskning af påstanden.

Jyllands-Posten

Vi samler plast som aldrig før, men selv om vi i år sender 30.000 tons plast til genbrug, bliver kun 15 procent genbrugt. Langt det meste ender med at blive brændt.

Kristeligt Dagblad

Udlændinge, som søger dansk statsborgerskab, skal fremover screenes for antidemokratiske holdninger. Det mener De Konservative, som vil have kravet skrevet ind i nyt regeringsgrundlag.

Politiken

Sverige skælver, mens de højrenationale sverigedemokrater tager en stor sejr ved valget i Sverige, der kan vente længe på en ny regering.