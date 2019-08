Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Radikale vil have flyafgift på finanslov

Når den socialdemokratiske regering inden længe skal indlede forhandlinger om sin første finanslov, vil Radikale Venstre tage et stærkt ønske om en flyafgift med ind til bordet. Det skriver Politiken onsdag.

Morten Østergaard. Arkivfoto.

Bandlyste prædikanter må igen rejse ind i Danmark

Den australske muslim Ismail al-Wahwah opfordrede på Nørrebro i 2017 indirekte til kamp mod vestlige politikere og jøder. Derfor endte han på den såkaldte hadprædikantliste. Tirsdag er den ledende figur af australsk Hizb ut-Tahrir fjernet fra listen i lighed med flere andre, skriver Berlingske.

Inger Støjberg, der i sin tid oprettede listen over hadprædikanter, overdrager her posten som udlændinge- og integrationsminister til Mattias Tesfaye i juni 2019. Han har ikke i sinde at ændre ordningen.

Lufthavn i Hongkong genåbner med forbud mod demonstrationer

Lufthavnen i Hongkong er natten til onsdag dansk tid genåbnet, efter at demonstrationer for anden dag i træk lukkede lufthavnen, der oplyser, at der er indført et midlertidigt forbud, som skal forhindre folk i 'lovstridigt og med overlæg at forstyrre' flytrafikken igen.

Massive demonstrationer medførte tirsdag, at lufthavn i Hongkong måtte lukke ned for anden dag i træk. Mange demonstranter kræver, at Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, går af.

Facebook lukkede selv terrorsigtets profil kort efter angreb

Facebook tog selv initiativ til at lukke den terrorsigtede Philip Manshaus' konto få timer efter angrebet mod en moské i Norge lørdag, før der kom en opfordring fra norsk politi. Det fortæller kommunikationschefen i Facebooks skandinaviske afdeling til NRK.

Mandag udvidede politiet sigtelsen mod Philip Manshaus, der her ses under et retsmøde mandag, til også at omfatte terror. Han er tidligere blevet sigtet for drab og for drabsforsøg.

Danmark giver 385 millioner til lande der nægter samarbejde

En række lande i Mellemøsten, Asien og Afrika modtager hundredvis af millioner kroner i dansk ulandsbistand. De samme lande afviser samtidig at modtage egne statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark, skriver Kristeligt Dagblad.

Dansk Folkeparti vil indstille al hjælp til seks lande, der afviser at modtage statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark. (Arkivfoto).

Opera vil undersøge sexchikane-anklager mod Domingo

Los Angeles Opera vil iværksætte en undersøgelse af beskyldninger, om at den spanske operastjerne Plácido Domingo skal have begået sexchikane mod en række kvinder. Domingo, som i dag er 78 år, er leder af operaen i Los Angeles.

Los Angeles Opera vil iværksætte en undersøgelse af beskyldninger om, at den spanske operastjerne Plácido Domingo skal have begået sexchikane mod en række kvinder. Domingo, som i dag er 78 år, er leder af Operaen i Los Angeles.

Private fonde betaler stadig større del af forskningen

Private fonde og firmaer betaler en stadig større del af forskningen på universiteterne. Knap halvdelen af de danske forskningsmidler kommer nu fra private. Udviklingen vækker bekymring i forskningsmiljøet. Det skriver Jyllands-Posten.

