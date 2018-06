Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tre anholdt efter påkørsel af politibil

Da Københavns Politi omkring midnat forsøgte at stoppe en bil nær Field's i København, stak bilisten af. Under den efterfølgende jagt kørte de to biler sammen, fortæller vagtchef Thomas Tarpgaard fra Københavns Politi til Ekstra Bladet. »Men jeg er ikke klar over, om det var et uheld, eller om betjentene kørte ind i bilen for at stoppe den,« lyder det. Tre mænd blev efterfølgende anholdt i området. Ingen kom alvorligt til skade.

Mærsk-skib får grønt lys til at sætte over 100 migranter i land

A.P. Møller-Mærsk bekræfter over for Ritzau, at 108 migranter, som fredag blev samlet op i Middelhavet af et containerskib fra Maersk Line, natten til tirsdag er kommet sikkert i land på Sicilien.

85-årig risikerer fængsel i sag om Spaniens stjålne babyer

Tirsdag begynder den første retssag i Madrid i skandalen om 'Spaniens stjålne babyer'. Her blev titusindvis af babyer fjernet fra deres mødre under general Francisco Francos styre. Det er den 85-årige tidligere læge Eduardo Vela, der arbejdede på et hospital i den spanske hovedstad, som er under anklage.

Trump kritiserer Harley-Davidson for at flytte produktion

USA's præsident, Donald Trump, langer hårdt ud efter Harley-Davidson, efter virksomheden har annonceret, at den flytter sin produktion af motorcykler, der skal sælges til det europæiske marked, ud af USA. Det sker for at undgå EU's nyindførte told.

13 biler brændt af natten til tirsdag

Ukendte gerningsmænd har natten til tirsdag sat ild til 13 biler på tre forskellige adresser i Ishøj. Det oplyser Københavns Vestegns Politi tidligt tirsdag morgen. »Vi tror, at der er sat ild til én bil hvert sted, og at branden fra den ene bil så har spredt sig til andre biler,« siger vagtchef Lars Guldborg til Ritzau.

Minister vil afslutte årelang strid om fondes skattefrihed

Ejere af virksomheder skal kvit og frit kunne overdrage deres livsværk til erhvervsdrivende fonde, mener skatteminister Karsten Lauritzen. Et flertal i Folketinget har allerede fundet pengene til at lette skatten. Det skriver Finans.

Unge kaster sten gennem ruden på fotovogn

Østjyllands Politi søger vidner, som har bemærket to unge mennesker på en knallert, der kastede en sten gennem bagruden på en ATK-vogn - også kendt som en fotovogn. Episoden fandt sted omkring klokken 19.45 på Viborgvej ud for nummer 18 i Aarhus. »Stenen blev kastet af personen, der sad bag på knallerten. Den ramte operatøren i ATK-vognen, og han er bragt til skadestuen med en flænge i venstre side af panden,« siger vagtchef Thomas Hinge.

Dagens avisforsider

Berlingske

Erhvervslivet og universiteterne har det seneste år samarbejdet markant mindre om forskning. Antallet af opfindelser og patenter fra universiteterne er også på retur. Nedskæringer udgør en del af forklaringen, mener DI, der frygter, at de mindre virksomheder kobles af den teknologiske udvikling.

B.T.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i årevis opkrævet alt for høje priser hos 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale kommunen for at holde fortovene foran bygningerne rene. Det har den tidligere borgmester, Morten Kabell (EL), været fuldt vidende om siden 2017.

Børsen

Selv om udfordringerne står i kø for A.P. Møller-Mærsk, der midt i en historisk transformation har set aktiekursen dykke 30 procent, er formand Jim Hagemann Snabe urokkelig i sin tro på succes. Formanden slår fast, at koncernen står i en gunstig position til at banke konkurrenterne.

Ekstra Bladet

Den 34-årige mand, som i weekenden blev fængslet i en sag om bortførelse og voldtægt af en niårig pige, har en uhyggelig fortid med overgreb mod børn. En gennemgang af mandens tidligere domme viser, at han allerede som 24-årig modtog en dom for tre års fængsel for voldtægt af en dengang 12-årig pige.

Information

Mette Frederiksen siger, at partiet har flyttet sig derhen, hvor danskerne er, når det gælder udlændingepolitik. Det kan man afvise som populisme, men man kan også se det som et udtryk for et demokratiserende opgør med gamle eliteopfattelser, mener eksperter.

Jyllands-Posten

Efter næste folketingsvalg forventer Dansk Folkepartis formand, at forholdet mellem Venstre og DF er mere ligeværdigt end efter valget i 2015. Kristian Thulesen Dahl (DF) forventer, at Venstre vil 'genfinde' gamle synspunkter, der flugter med DF’s. Liberal Alliance skal ikke regne med den store indflydelse.

Kristeligt Dagblad

EU-borgere betragter indvandring som den vigtigste udfordring for EU, hvis ledere i denne uge skal prøve at finde på nye løsninger i asyl- og migrationsproblematikken. Dog vejer arbejdsløshed, sundhed og velfærd tungere i forhold til deres egne lande, viser ny meningsmåling.

Politiken

Regeringen mener, at det bliver for dyrt at bygge et togspor på en mulig broforbindelse mellem Sjælland og Jylland. Men Kattegatkomitéen siger nu, at pensionskasser står klar med penge, så broen ikke kun bliver bygget til biler.

