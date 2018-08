Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nyt studie: To tredjedele af håndværkeres arbejdsdag er spildtid

Når en håndværker møder ind på byggepladsen, går hele 66 procent – to tredjedele – af arbejdsdagen med spildtid. Det viser et nyt omfattende forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, skriver Fagbladet 3F. I studiet er håndværkere på fire forskellige byggepladser blevet observeret over 1.000 timer for at måle deres produktivitet.

Læs mere her

Lennons drabsmand søger om prøveløsladelse for tiende gang

For tiende gang får Mark David Chapman, der skød og dræbte den tidligere Beatles-stjerne John Lennon, mulighed for at søge om prøveløsladelse. Anmodningen ventes mandag, og ifølge nyhedsbureauet AP vil der falde en afgørelse inden for to uger efter høringen. 63-årige Chapman afsoner en dom på mellem 20 års fængsel og livstid i Wende Correctional Facility i det vestlige New York for drabet på Lennon den 8. december 1980. John Lennon blev skudt og dræbt foran sit hjem tæt ved Central Park på Manhattan i New York.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Mark David Chapman. Foto: REUTERS/Handout Vis mere ARKIVFOTO af Mark David Chapman. Foto: REUTERS/Handout

Trumps advokat sår tvivl om afhøring i undersøgelse

Det er endnu uklart, om den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer til at afgive forklaring for det udvalg, der undersøger mulig russisk indblanding i valgkampen i 2016. Står det til Trumps advokat, skal præsidenten ikke forklare sig under ed.

Læs mere her

Donald Trump. Foto: ERIC BARADAT Vis mere Donald Trump. Foto: ERIC BARADAT

Regeringen vil sikre bedre hjælp til de mest psykisk syge

Mennesker med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser skal have bedre hjælp. Det mener regeringen, som vil afsætte 100 millioner kroner i permanente midler på den kommende finanslov. Det skriver Politiken.

Læs mere her

Venezuela får nye sedler og hæver mindsteløn med 3300 procent

Pengesedler med færre nuller og en hævelse af mindstelønnen på 3300 procent. Det er den virkelighed, indbyggerne i Venezuela vågner op til mandag, når nye reformer træder i kraft i et forsøg på at redde landets økonomi.

Læs mere her

To personer døde efter kraftigt jordskælv på indonesisk ø

Et jordskælv med en styrke målt til 6,9 ramte søndag den indonesiske ø Lombok. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS). Jordskælvet har kostet mindst to mennesker livet. Det oplyser talsmand for det nationale katastrofeberedskab.

Læs mere her

Flere børn alvorligt kvæstet i brand nær Paris

Syv mennesker er alvorligt kvæstet efter en brand i en beboelsesejendom i en forstad til Paris søndag. Blandt dem er fem børn, der svæver mellem liv og død, oplyser brandvæsnet i den franske hovedstad.

Læs mere her

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

Dagens avisforsider

Berlingske

Over halvdelen af danskerne erklærer sig i en Gallup-undersøgelse enige eller overvejende enige i, at staten bør lægge flere afgifter på varer, der er særligt belastende for klimaet.

Læs mere her

B.T.

En af Danmarks absolutte topdiplomater Peter Taksøe-Jensen får nu skarp kritik af Rigsrevisionen for dyre hotelophold og flyrejser uden påkrævet dokumentation.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Peter Taksøe-Jensen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere ARKIVFOTO af Peter Taksøe-Jensen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Børsen

En ny vælgermåling viser, at S-formand Mette Frederiksen taber terræn i statsministerduellen mod Lars Løkke Rasmussen (V). Målingen afslører, at hun kæmper med tilbagegang på alle parametre.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Der er mange fællestræk mellem Bille Augusts nye film, Lykke-Per, og instruktørens egen opvækst, der var plaget af en dominerende og undertrykkende far, fortæller han i interview.

Bille August. Foto: WARREN TODA Vis mere Bille August. Foto: WARREN TODA

Information

Det tyske parti De Grønne oplever voksende tilslutning. Partiets succes skyldes især den tyske regerings krise, en pragmatisk politik og et sommertogt med overraskende patriotiske undertoner.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Mens Dansk Arbejdsgiverforening støtter reform af folkepensionsalderen, så viser undersøgelse blandt 2500 arbejdsgivere, at et flertal er imod at bruge højere pensionsalder til at øge arbejdsudbud.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Konflikten mellem de to Nato-lande USA og Tyrkiet afspejler et Tyrkiet, der har bevæget sig længere væk fra Europa og USA. Fire politikere forholder sig til, hvorvidt Tyrkiet har en plads i Europa.

Læs mere her

Politiken

Priser på tandlægeydelser er eksploderet. Alligevel vælger de fleste forbrugere at bukke og betale uden brok, viser undersøgelse.

Læs mere her