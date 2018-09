Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Holbækmotorvejen spærret efter skudepisode

Midt- og Vestsjællands Politi har natten til tirsdag efterforsket en skudepisode på Holbækmotorvejen ved Roskilde. »Klokken 01:05 får vi en anmeldelse om, at en bil er blevet ramt af skud mellem afkørsel 13 og 12. Da vi kommer frem til stedet, har føreren af bilen forladt området,« siger vagtchefen til Ritzau. Bilen blev ramt af tre skud fra 'en eller flere forbikørende biler', men ingen personer er kommet noget til. Skudepisoden førte til, at motorvejen blev spærret, mens politiefterforskningen stod på. Nogle timer senere - klokken 04:45 - blev afspærringen ophævet, og alle spor er nu farbare igen, oplyser Vejdirektoratet.

Finanstilsynet mangler hænder til at gennemgå hvidvaskrapport

Finanstilsynet har ikke ressourcer til at gennemgå det fulde materiale bag Danske Banks hvidvaskrapport i sin genåbnede undersøgelse. Det oplyser direktør i Finanstilsynet Jesper Berg til Finans. De manglende ressourcer vækker kritik hos hvidvaskekspert Jakob Dederoth Bernhoft.

Rapport afslører systematisk vold mod rohingyaer

USA's udenrigsministerium har dokumenteret omfattende, systematisk vold begået af Myanmars militær mod landets rohingyaer - heriblandt drab og voldtægter. USA har samtidig afsat 185 millioner dollar til rohingya-flygtninge.

Sexanklagede Kavanaugh efterspørger fair behandling i interview

Højesteretsnominerede Brett Kavanaugh afviser i et interview med Fox News at have begået seksuelle overgreb. Han siger, at han ikke vil trække sig "på baggrund af falske oplysninger" og efterlyser en fair behandling.

Trump og Moon opdaterer frihandelsaftale

USA og Sydkorea har indgået en ny frihandelsaftale, som er en opdatering af den nuværende og underskrevet af USA's præsident, Donald Trump, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Kristian Jensen om verdensmål: Global andenplads forpligter

Igen indtager Danmark en global andenplads i forhold til at implementere FN's verdensmål. Finansminister Kristian Jensen (V) erklærer sig stolt, men understreger, at arbejdet ikke er slut.

Lulas afløser overhaler knivstukket præsidentrival i Brasilien

Venstrefløjskandidaten Fernando Haddad har halet så meget ind på sin nærmeste rival i præsidentvalgkampen i Brasilien, at han lige nu ligger til at løbe med sejren. Det viser nye meningsmålinger forud for valget 7. oktober.

Dagens avisforsider

Berlingske

Venstre får kritik for at tale med to tunger, når partiet roser sig selv for at have tilført milliarder til velfærden. En stor del af pengene, som V regner med, stammer nemlig fra kommunalt overforbrug i 00'erne.

B.T.

Linda P.’s ekskone går til modangreb, efter at komikeren har afsløret, at hun under ægteskabet vidste, at hun ikke var lesbisk. Hvorfor var hun mig så utro med piger, lyder det fra den tidligere ægtefælle.

Børsen

Bestyrelsen i Danske Bank vil forsøge at skærme en ny topchef mod hvidvaskskandalen. Og det hensyn er ifølge centrale kilder forklaringen på, at Thomas Borgen midlertidigt bliver siddende på posten.

Ekstra Bladet

En af bagmændene i en spektakulær fangeflugt fra fængslet i Vridsløselille fortæller for første gang om den opsigtsvækkende aktion for mange år siden. Det kunne ikke blive James Bond nok, siger eksrockeren.

Information

SF-formand Pia Olsen Dyhr udpeger i en kronik fem mål, som oppositionen burde stå sammen om frem mod valget. Mens Socialdemokratiet ser positivt på udspillet, så er de øvrige oppositionspartier skeptiske.

Finans

Begrænsede ressourcer forhindrer Finanstilsynet i at gennemgå alt materialet bag Danske Banks hvidvaskrapport. Men en delvis gennemgang kan ikke forsvares, siger ekspert, der følger sagen nøje.

Kristeligt Dagblad

Den globale magtbalance ændrer sig afgørende i disse år, hvor stormagterne mere går deres egne veje uden om FN, som derfor har mest at tilbyde de små og mellemstore lande som for eksempel Danmark.

Jyllands-Posten

Selv om 2017 var et dårligt år for terrorister, er der ikke meget at fejre, viser en rapport fra USA. Terrorgrupper reorganiserer sig på en måde, som gør dem mindre sårbare over for militære angreb.

Politiken

I forsøget på at opløse banden LTF har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sendt et lovforslag i høring, som ifølge jurakyndige kan få alvorlige retssikkerhedsmæssige konsekvenser.

