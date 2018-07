Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet beder om hjælp: Birgit er forsvundet fra sit hjem

Natten til fredag efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi den 84-årige kvinde Birgit, som torsdag aften klokken 23:00 forlod sin bopæl i Ribe. 'Hun har fremskreden demens og er ikke i stand til selv at orientere sig', skriver politiet. Hvis du får øje på Birgit, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 114.

#Ribe: Vi mangler 84 årige Birgit, som i aftes klokken 23:00 forlod sin bopæl. Hun har fremskreden demens og er ikke i stand til selv at orienterer sig. Vi søger i og omkring Ribe. Møder du Birgit, så ring 114 #politidk pic.twitter.com/l3xi3iyzM1 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 20, 2018

Flugtbilist påkører og dræber ældre cyklist

En ældre mand på 87 år mistede torsdag livet, efter at han på sin cykel blev påkørt af en bilist ved Aabybro. Bilisten, der påkørte cyklisten, flygtede efterfølgende fra stedet. Natten til fredag oplyser Nordjyllands Politi, at et vidne har bemærket en bil, der med høj fart kørte ad Knøsgaardvej fra Nr. Aabyvej - tæt ved ulykkesstedet. Bilen havde hul i højre side af forruden og 'stjernet glas'. Bilen beskrives som en mørk/grå Citroën C4 Picasso af ældre årgang. Den var udstyret med gule nummerplader. Eventuelt såkaldt papegøjeplader. Den blev ført af en yngre mand, som opfordres til at kontakte politiet.

Brasiliansk kirurg er anholdt efter fatalt silikoneindgreb

Den brasilianske plastikkirurg Denis Furtado med tilnavnet "Dr. Bumbum" (brasiliansk slang for numse, red.) er torsdag blevet anholdt af politiet i den brasilianske storby Rio de Janeiro. Det sker, fire dage efter at en af hans patienter mistede livet efter et indgreb, der skulle forstørre patientens baller. Politiet siger, at det har ledt efter Furtado siden søndag, hvor patienten - en 46-årig kvindelig bankbestyrer - døde på et hospital efter indgrebet.

Otte personer er dræbt efter ulykke på turistbåd i USA

Otte personer har mistet livet, efter at en særlig type turistbåd torsdag kæntrede ved byen Branson i den amerikanske delstat Missouri. Det oplyser den lokale sherif ifølge nyhedsbureauet AP. Båden, der er designet til også at kunne køre på vejen, var en del af turistattraktionen "Ride the Ducks", hvor besøgende bliver kørt rundt i det specialdesignede fartøj både til vands og til lands.

Selv Trumps efterretningschef er på bar bund om Putin-møde

Det svæver fortsat i det uvisse, hvad der blev sagt på mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere denne uge. Selv ikke Dan Coats, der er chef for USA's nationale efterretningstjeneste, ved, hvad de to mænd talte om. Det afslører Coats torsdag på en sikkerhedskonference i Aspen i Colorado, skriver nyhedsbureauet AP. »Jeg ved ikke, hvad der skete på mødet,« erkender han.

Over 100 offentlige it-systemer er i fare for nedbrud

Det står skidt til med it-sikkerheden inden for det offentlige, viser en ny rapport fra Finansministeriet ifølge Berlingske. 117 ud af 377 it-systemer, som vurderes til at være afgørende for statens virke, halter efter på it-sikkerheden i en sådan grad, at det øger risikoen for nedbrud og hacking.

Trump vil invitere Putin på besøg til efteråret

Det er kun tre dage siden, at den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, satte hinanden stævne i Helsinki. Men til efteråret kan mødet mellem de to magtfulde mænd allerede gentage sig ifølge Det Hvide Hus.

Dagens avisforsider

Berlingske

I 117 ud af 377 offentlige it-systemer er borgernes oplysninger ikke beskyttet godt nok, fremgår det af ny rapport. ”It-problemer bliver ikke bare knipset væk,” siger minister.

B.T.

Det er ikke, når vi solbader, at flest bliver solskoldede, viser en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne står bag. Halvdelen af de ramte angiver, at de er blevet forbrændt derhjemme i gården eller i haven.

Børsen

Kunderne fortsætter med at skrotte Nordea, og banken er inde i sit fjerde år med kundeafgang. "Det ser bedre ud, men vi er langt fra målet", siger landechef.

Ekstra Bladet

Selv om en ny jernbanestrækning vil ligge klos op af nogle huse, hvilket har fået salgsværdien til at rasle ned, så vurderer Vejdirektoratet ikke, at generne er store nok til et opkøb.

Information

Venstrefløjen har over de seneste årtier skiftet vælgerne ud. Fra at repræsentere dem med lave uddannelser og indkomster appellerer venstrefløjen nu mest til højtuddannede, vurderer økonom.

Jyllands-Posten

Eksperter og vandværker advarer om, at den danske vandforsyning er et oplagt mål for ondsindede hackerangreb, der kan skade den danske befolkning. Samtidig er sektoren er ikke del af cyberplan.

Kristeligt Dagblad

Danmark er blandt de lande, der bruger flest penge på ældre, viser ny undersøgelse. Men der er også brug for at investere i ældre, for dem bliver der flere af i hele Europa, siger professor.

Politiken

Skal Radikale Venstre gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister, skal hun droppe sit ønske om stop for asyl ved den danske grænse og gå efter en fælles europæisk løsning, siger R-leder.

