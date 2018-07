Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Bilist død i trafikulykke

En mand har natten til onsdag mistet livet i en trafikulykke på Sønderjyske Motorvej, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Manden førte en bil, som ifølge politiet først kørte ind i et autoværn og derefter blev ramt bagfra af en anden personbil. »Det ser umiddelbart ud til, at der er tale om en eneulykke, som bliver efterfulgt af et sammenstød. Ved påkørslen bliver føreren af den forreste bil slynget ud af køretøjet,« siger vagtchefen. Der er tale om en 58-årig mand fra lokalområdet.

Festival advarer mod svindel

Der har længe været udsolgt til musikfestivalen Musik i Lejet i Tisvildeleje, og det har sat gang i det ulovlige billetsalg. Således oplever festivalen, at der er falske billetter i omløb på blandt andet Facebook og Den Blå Avis. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Minister anklages for misbrug af embedsfolk til partiarbejde

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har ifølge Politiken og Jyllands-Posten brugt embedsfolk i ministeriets tid på at udregne effekter af politiske tiltag, der kan bruges i en kommende valgkamp. Ministeren kalder hans bestilling 'helt efter bogen'.

Rod og stort millionunderskud hos dansk fødevaregigant

2017 har ikke været nænsomt ved fødevaregiganten Foodservice Danmark. Ikke blot har året budt på et stort underskud, der er også fundet graverende fejl i regnskabet for 2016.

To personer i kritisk tilstand efter kontakt med ukendt substans

To personer er i kritisk tilstand efter at have været i kontakt med en ukendt substans få kilometer fra det sted i England, hvor en russisk eks-spion og hans datter tidligere blev forsøgt dræbt med en nervegift. Det oplyser britisk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Jarlov lover oprydning i mulig ny hvidvask hos Danske Bank

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil tage initiativer til at få ryddet op i sagen om potentiel ny hvidvask i Danske Bank. Det lover han, efter at Berlingske Business har fået nye informationer, der indikerer, at bankens hvidvask af penge kan bringe det samlede beløb op på 53 milliarder kroner.

Ekspremierminister i Malaysia er tiltalt for korruption

Den tidligere premierminister i Malaysia Najib Razak er blevet tiltalt for korruption. Han beskyldes for at have svindlet for hundredvis af millioner af dollar gennem et statsligt vækstinitiativ. Najib nægter sig skyldig.

Dagens avisforsider

Berlingske

Langt større mistænkelige pengestrømme er sendt gennem Danske Banks estiske filial end hidtil kendt, viser nyt læk af bankdata. Det samlede beløb kan nu opgøres til 53 milliarder kroner.

B.T.

Fodboldspilleren Nicolai Jørgensen er blevet truet på livet, efter at han brændte et afgørende straffespark i Danmarks ottendedelsfinale mod Kroatien under VM i Rusland.

Børsen

Stigende krav til kompetencer og erfaring gør, at færre familieejede virksomheder har et familiemedlem i toppen. Mads Kann-Rasmussen, barnebarn af Velux-stifter Villum Kann Rasmussen, er en undtagelse.

Ekstra Bladet

Et opgør om en kvinde endte fatalt mandag aften i Hornbæk i Nordsjælland, da en 39-årig mand blev tævet ihjel med en stavlygte.

Information

Efter magtkampen mellem kansler Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, står begge parter tilbage som tabere. Det luftige kompromis om transitcentre ved den tysk-østrigske grænse vil næppe overbevise vælgerne, mener tyske politologer.

Jyllands-Posten

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har bedt sit embedsværk gennemregne en lang liste af forslag, hvoraf mange for længst er blevet opgivet af regeringen. Det rejser fornyet diskussion om, hvordan en minister må bruge sit embedsværk.

Kristeligt Dagblad

Arbejdsmarkedet er i mange tilfælde lukket land for psykiatriske patienter, men i en række kommuner får et parløb mellem jobcentre og psykiatri dem i arbejde. Erfaringer fra danske kommuner og international forskning viser, at det at have et job i sig selv kan afhjælpe psykiske problemer.

Politiken

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) får hård kritik for at sætte sit embedsværk til at lave beregninger, som kan bruges i Liberal Alliances politiske plan. Ministeren kalder det 'efter bogen'.

