Mand anholdt for at dræbe tre i USA

En mand fra Texas er blevet anholdt på mistanke om at have dræbt tre personer og såret fire andre alvorligt i en række angreb på sovende hjemløse mænd i Californien de seneste par uger. Det oplyser politiet i Los Angeles ifølge nyhedsbureauet AP. Imens efterforsker myndighederne i Houston den anholdte i forbindelse med hans onkel og tantes forsvinden.

Hospital advarer om smitte efter mæslingetilfælde på Sydfyn

En patient med mæslinger har ventet i det fælles venteværelse for skadestuen og lægevagten på Svendborg Sygehus. Andre, der har været i lokalet samtidig, risikerer at være blevet udsat for virussen, advarer Odense Universitetshospital.

Whistleblowers advarsler blev aldrig tjekket i hvidvasksag

To af de helt centrale advarsler, som Danske Banks interne whistleblower sendte til bankens topledelse i 2013 og 2014, blev tilsyneladende aldrig undersøgt nærmere af bankens egne jurister. Det skriver Berlingske Business onsdag.

ARKIVFOTO.

Pompeo beskylder EU for at støtte iransk terrorsponsorat

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, langede tirsdag kraftigt ud efter EU's planer om at bevare handelsforbindelser til Iran og dermed omgå USA's sanktioner mod styret. Han beskylder EU for at støtte den iranske stats sponsering af terrorisme.

Mike Pompeo.

USA: Canada vil ikke mødes halvvejs mod ny Nafta-aftale

Canada er ikke villig til at møde USA på halvvejen i bestræbelserne på at nå frem til en ny frihandelsaftale, der skal afløse den nuværende Nafta-aftale. Det siger USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der står i spidsen for forhandlingerne med Canada.

Udvalg stemmer om anklaget højesteretskandidat fredag

Senatets retsudvalg vil fredag stemme om, hvorvidt Brett Kavanaugh kan anbefales til det ledige sæde i USA's højesteret. Dermed vil afstemningen finde sted dagen efter en høring om professors påstande om Kavanaughs seksuelle overgreb, der skulle have fundet sted i begyndelsen af 1980'erne.

Brett Kavanaugh.

Frankrig straffer for første gang sexchikane med bøde

En domstol i Frankrig har idømt en 30-årig mand en bøde på 300 euro for at fornærme en 21-årig kvinde om bord på en bus. Det er første gang, at nogen bliver dømt for sexchikane i Frankrig. Samtidig koster et klask i bagdelen ham tre måneders fængsel, da det takseres som et fysisk overgreb.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

De mest usunde på arbejdsmarkedet har den mest positive opfattelse af eget helbred, viser en undersøgelse fra pensionsselskabet PFA. Men det er risikabelt at have et alt for positivt syn på egen sundhed, mener Diabetesforeningen.

Berlingske

I 2013 og 2014 advarede Danske Banks whistleblower topledelsen om flere mistænkelige forhold i den estiske filial. Men to af hans helt centrale advarsler – blandet andet om misbrug af danske kommanditselskabet – blev aldrig undersøgt nærmere af banken.

B.T.

Seks gader på Nørrebro var totalt mørklagte, da tre mænd fredag aften ved 21-tiden blev ramt af skud. Nu viser det sig, at gadelyset i området med vilje var blevet ødelagt inden skyderiet.

ARKIVFOTO af politiet under udrykning til skyderi på Nørrebro.

Børsen

Velindtjenende Spil.nu kan være på vej til at få nye ejere. Danske Spil gør klar til at sælge sine 60 procent af kasinoplatformen i en handel, der vurderes at have en værdi på over en milliard kroner.

Ekstra Bladet

Da Mette Sørsdal i 2015 kom hjem fra en ferie i Tyrkiet, opdagede hun, at der var gået hul på et modermærke under hendes bryst. Men der gik flere måneder, før hun fik det tjekket. I dag har hun kræft i hele kroppen.

Finans

Novo Nordisk har de seneste år glemt noget af det, der i sin tid førte selskabet til storhed. Nu er det tid til at finde det gamle fokus om at være ambitiøs frem igen, siger topchef Lars Fruergaard Jørgensen.

Information

Et råd skal fra sag til sag godkende jobskifte mellem offentlige tilsynsmyndigheder og finanssektoren, foreslår Enhedslisten. Det sker efter habilitetsproblemer i hvidvasksagen.

Jyllands-Posten

I 1980 blev det afsløret, at den sydafrikanske spion Craig Williamson havde snydt det politiske Danmark og manipuleret med millioner af skattekroner. Alligevel fortsatte samarbejdet mellem PET og den hemmelige tjeneste i Sydafrika.

Kristeligt Dagblad

Flere kirkelige, humanitære organisationer har etiske kvababbelser over at samarbejde med Danske Bank efter afsløringer om hvidvask. Men overvejelserne er spildte kræfter, lyder det fra professor.

Politiken

Sidste års hovedfjende, Nordkorea, var erstattet af Iran, da USA’s præsident, Donald Trump, tirsdag stod på talerstolen ved FN’s generalforsamling. Hans hovedbudskab var nationalstaternes suverænitet, mens FN’s generalsekretær talte med bekymring om mistroen til de internationale institutioner.

