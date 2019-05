Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Løkke har talt med Mette F. om EU-toppost til Vestager

Lars Løkke Rasmussen (V) har talt med Mette Frederiksen (S) om en toppost til Margrethe Vestager i EU. Det er sket, inden Løkke tirsdag aften skal til EU-topmøde for at drøfte en række topjob med de øvrige regeringschefer, skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Dansk Folkepartis bagland savner klimafokus

Flere lokalformænd i Dansk Folkeparti fortæller til Berlingske, at de mener, at partiet skulle have været mere opmærksomme på klimadagsordenen. Det sker, efter at partiet søndag gik voldsomt tilbage ved valget til Europa-Parlamentet, hvor antallet af mandater svandt ind fra fire til et.

Læs mere her

Kristian Thulesen Dahl anerkender efter det voldsomme stemmetab ved valget til EU-Parlamentet, at Dansk Folkeparti skal tage klimadagsordenen seriøst. (Arklivfoto) Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Kristian Thulesen Dahl anerkender efter det voldsomme stemmetab ved valget til EU-Parlamentet, at Dansk Folkeparti skal tage klimadagsordenen seriøst. (Arklivfoto) Philip Davali/Ritzau Scanpix

S-ordførere må ikke udtale sig uden tilladelse fra S-ledelse

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har i en mail til partiets folketingsgruppe indskærpet, at medlemmerne ikke må udtale sig til pressen uden at gå gennem partiets ledelse først. Det skriver Politiken.

Læs mere her

Gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) har indskærpet for socialdemokratiske medlemmer af Folketinget, at de skal gå gennem ledelsen, før de udtaler sig til pressen, skriver Politiken. (arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) har indskærpet for socialdemokratiske medlemmer af Folketinget, at de skal gå gennem ledelsen, før de udtaler sig til pressen, skriver Politiken. (arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Bannon: Farage kan blive den næste britiske premierminister

Steve Bannon mener, at Brexitpartiets formand, Nigel Farage, efter sejren ved Europa-Parlamentsvalget bør blive Storbritanniens næste premierminister. Det siger den tidligere rådgiver for USA's præsident, Donald Trump, i et interview med nyhedsbureauet AFP.

Læs mere her

Den britiske EU-modstander Nigel Farage er ved Europa-Parlamentsvalget reddet på en bølge af vrede over de britiske politikeres manglende evner til at trække landet ud af EU, hvilket har skubbet brexittilhængere i armene på den 55-årige Farage. (Arkivfoto). Tolga Akmen/Ritzau Scanpix Vis mere Den britiske EU-modstander Nigel Farage er ved Europa-Parlamentsvalget reddet på en bølge af vrede over de britiske politikeres manglende evner til at trække landet ud af EU, hvilket har skubbet brexittilhængere i armene på den 55-årige Farage. (Arkivfoto). Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

42 indsatte er fundet døde i flere brasilianske fængsler

42 indsatte er mandag fundet døde i brasilianske fængsler. Det sker, dagen efter at 15 indsatte blev dræbt under et sammenstød mellem bander i et fængsel i Brasilien. Det oplyser de regionale fængselsmyndigheder. De 42 personer skal være fundet kvalt til døde i forskellige fængsler i Amazonas.

Læs mere her

Her ses politistyrker, som søndag var på vej ind i det fængsel i det nordlige Brasilien, hvor 15 indsatte blev dræbt under bandeoptøjer. Stringer/Reuters Vis mere Her ses politistyrker, som søndag var på vej ind i det fængsel i det nordlige Brasilien, hvor 15 indsatte blev dræbt under bandeoptøjer. Stringer/Reuters

Løkkegaard efter EP-succes: Jeg er et barn af Uffe Ellemann

Morten Løkkegaard (V) ser en klar linje fra Uffe Ellemann-Jensen, tidligere V-formand, udenrigsminister og stolt bærer af EU-sokkerne, til sit succesresultat ved europaparlamentsvalget. Her er Løkkegaard Danmarks stemmesluger nummer ét med 207.558 personlige stemmer.

Læs mere her

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Morten Løkkegaard fremviste sejrsminer under Venstres valgfest på Christiansborg i København søndag aften, efter at Venstre fik stor succes til europaparlamentsvalget. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Morten Løkkegaard fremviste sejrsminer under Venstres valgfest på Christiansborg i København søndag aften, efter at Venstre fik stor succes til europaparlamentsvalget. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Socialdemokratiet vil give handicappede årligt sundhedstjek

Socialdemokratiet vil ifølge B.T. give personer med et handicap eller en psykisk sygdom et årligt sundhedstjek. Det er ifølge partiet en del af et handicapudspil. Udspillet har seks tiltag. Et andet er, at der skal være gratis og opsøgende tandpleje til mennesker med handicap og psykiske sygdomme.

Læs mere her