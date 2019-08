Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kilde: Epsteins fængsel var underbemandet

Vagterne i den enhed, der skulle holde øje med den nu afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, havde taget store mængder overarbejde på grund af underbemanding i fængslet, fortæller kilde.

Den sexanklagede amerikanske finansmand Jeffrey Epstein stod over for en opsigtsvækkende retssag, da han lørdag morgen lokal tid blev fundet livløs.

Claus Hjort: Det delte formandskab i Venstre er slut

Venstre har ikke længere et delt formandskab mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen. Partiets kurs styres udelukkende af Lars Løkke Rasmussen. Sådan lyder det fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook.

Claus Hjort Frederiksen fra Venstre mener, at det er slået fast, at det er formand Lars Løkke Rasmussen, der er ene mand om udstikke Venstres kurs. (Arkivfoto)

Den sigtede i norsk moskéskyderi nægter sig skyldig

Den formodede gerningsmand bag et moskéskyderi i den norske by Bælum nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg. Det fortæller mandens forsvarer til det norske nyhedsbureau NTB.

21-årig mistænkt søgte heltestatus på nettet før moskéangreb

Den unge mand, der mistænkes for at stå bag et moskéangreb i Norge lørdag, var angiveligt aktiv på ekstremistiske fora på internettet, hvor han fandt både inspiration og søgte anerkendelse. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og den norske avis Aftenposten.

En politimand foran Al-Noor Islamic Centre, efter at en gerningsmand gik til angreb mod moskéen lørdag eftermiddag.

Forældre er uvidende om skolens digitale antimobbeplan

Landets skoler er forpligtet til at have en strategi til at bekæmpe mobning. Alligevel er det kun hver anden forælder, der kender til planen, som skal forhindre digital mobning på deres børns skole, viser undersøgelse fra Red Barnet.

Det er langtfra alle forældre, som ved, at deres børns skole skal have en plan for, hvordan den forebygger mobning online. Omvendt føler forældrene sig ikke tilstrækkeligt inddraget i skolens politikker på området. Det er alvorligt, mener Red Barnet. (Arkivfoto).

Betjente kæmper for ret til samme hjælp som soldater får

Politibetjente udsættes jævnligt for trusler, farlige situationer og vold i tjenesten. Alligevel er der ikke den fornødne hjælp og støtte til betjente med alvorlige skader eller posttraumatisk stress, mener foreninger.

Mange betjente har ifølge politiforeninger en følelse af, at fordi deres uniform er blå i stedet for grøn, lades de i stikken af samfundet ved ikke at være berettiget til den støtte og behandling, de har behov for.

Udenlandske lejere bliver snydt med huslejer og depositum

Når udlændinge kommer til København for at studere eller arbejde, havner flere og flere i kløerne på udlejere og udlejningsbureauer, der udnytter tilflytternes manglende kendskab til den danske lejelov. Det fortæller Lejernes Landsorganisation (LLO) i København.

