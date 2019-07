Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Monsun skaber voldsomme ødelæggelser i enorm flygtningelejr

En voldsom monsunregn, der i disse dage hærger i det sydlige Asien, har gjort tusindvis af fordrevne rohingyaer i Bangladesh hjemløse. Der er de seneste to uger faldet 58,5 centimeter regn i flygtningelejren i byen Cox's Bazar, som regnes for at være verdens største flygtningelejr. Det oplyser det meteorologiske institut i Bangladesh.

Indisk månemission afbrudt af teknisk bøvl kort før start

Indien har midlertidigt måtte udskyde drømmen om en blød landing på Månen, da en længe ventet månemission søndag aften dansk tid er blevet afbrudt på grund af tekniske problemer. Det oplyser en talsmand for den indiske rumfartsorganisation, Indian Space Research Organization (Isro), skriver nyhedsbureauet AP. Missionen blev afbrudt, mindre end en time før rumfartøjet skulle have været sendt afsted mod Månen.

Griezmann om Atlético Madrids varslede klage: Det er en skam

Den franske angriber Antoine Griezmann kalder Atlético Madrids vrede reaktion på hans skifte til La Liga-rivalerne Barcelona for "en skam". Barcelona afslørede fredag, at klubben har indfriet den 28-årige franskmands frikøbsklausul på 120 millioner euro og underskrevet en femårig kontrakt med VM-vinderen. Men ifølge Atlético Madrid lød Griezmanns frikøbsklausul på 200 millioner euro, og hovedstadsklubben har derfor planer om at klage til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa)

Avis: Johnson ser USA som briternes løsning efter brexit

Favoritten til at blive Storbritanniens næste premierminister, Boris Johnson, vil angiveligt forhandle med USA's præsident, Donald Trump, om en handelsaftale som det allerførste, hvis han bliver premierminister. Det skriver den britiske avis The Times, der har talt med en af den tidligere udenrigsministers tætte allierede.

Flere muslimske lande forbyder kvinder at skjule ansigtet

Burka og niqab hører ikke hjemme i Nord- og Vestafrika. Det er den besked, som lyder fra stadig flere muslimske lande i Afrika, som inden for de seneste år har forbudt eller indført restriktioner for islamiske klædedragter med fuld ansigtsdækning af kvinder. Senest er det Tunesiens regeringsleder, Youssef Chahed, som har bebudet et forbud mod niqab i offentlige bygninger, skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Haas-chef efter katastrofalt løb: Det er uacceptabelt

Teamchef Günther Steiner kalder Haas-kørernes Grand Prix for "uacceptabelt". Både Kevin Magnussen og holdkammerat Romain Grosjean udgik ved det britiske grandprix i Silverstone søndag, efter at de to stødte sammen på første omgang. Sammenstødet resulterede i et tidligt pitstop for dem begge, men efter syv omgange måtte Magnussen trække sig fra løbet, og få minutter senere gav også Grosjean fortabt.

Alaska sigter mand for ulovligt drab på isbjørn

En mand fra Alaska er blevet sigtet for at have dræbt en isbjørn, hvilket strider mod føderal lovgivning. Det oplyser anklagemyndigheden i den amerikanske delstat. Chris Gordon fra landsbyen Kaktovik skød angiveligt bjørnen uden for sit hjem og lod kadaveret ligge i fem måneder.

