Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politibetjent dømt for drab på sort teenager

En hvid politibetjent fra den amerikanske delstat Texas er onsdag aften lokal tid blevet idømt 15 års fængsel for at have skudt og dræbt en ubevæbnet, sort teenager i en bil nær Dallas i april sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AP. Strafudmålingen finder sted, dagen efter at den nu fyrede betjent, Roy Oliver, blev fundet skyldig i drab på den 15-årige Jordan Edwards. Sagen er usædvanlig, fordi politibetjente kun meget sjældent bliver kendt skyldige i drab.

Grottedykker vil sagsøge Tesla-rigmand for pædofili-kommentar

En britisk dykker, som i juli var med til at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en grotte i Thailand, overvejer at sagsøge Tesla-rigmanden Elon Musk for at kalde dykkeren 'pædofil'. Det fortæller dykkeren Vernon Unsworths advokat, L. Lin Wood, der har base i den amerikanske by Atlanta. »Vi er ved at færdiggøre søgsmålet om ærekrænkelse,« siger advokaten til CNN.

Regeringen vil drosle ned på grænsekontrol

Sidste års pulje på ti millioner kroner til politiets indsats ved grænseovergange skal ikke videreføres, mener regeringen. Det fremgår ifølge Ritzaus oplysninger af det finanslovsforslag, som finansminister Kristian Jensen (V) vil præsentere torsdag.

USA følger udviklingen i Danske Banks hvidvasksag tæt

De amerikanske myndigheder følger sagen om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial tæt. Det fortæller USA's viceminister for økonomisk kriminalitet, Marshall Billingslea, i et interview med Berlingske.

Amerikansk soldat leverede militærdokumenter til IS

En amerikansk soldat med base på Hawaii har onsdag lokal tid erklæret sig skyldig i at forsøge at hjælpe Islamisk Stat (IS). Sergent Ikaika Kang fortæller, at han blandt andet har videregivet hemmelige militære oplysninger til den militante organisation.

Italien: Havne i Sydeuropa skal på skift tage imod migranter

Den italienske regering vil under torsdagens EU-møde i Wien opfordre EU til at indføre en rotationsordning, hvor migranter og flygtninge, der bliver samlet op i Middelhavet, sættes i land i forskellige europæiske havne.

Trump har ikke planer om flere militærøvelser med Sydkorea

USA's præsident, Donald Trump, ser ikke længere nogen grund til på nuværende tidspunkt at holde militærøvelser med Sydkorea. Det oplyser Det Hvide Hus i en meddelelse onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dagens avisforsider

Berlingske

Sagen om mulig hvidvask af milliarder i Danske Banks estiske filial er nu blevet et emne for de amerikanske myndigheder. Det fortæller USA’s viceminister for økonomisk kriminalitet, Marshall Billingslea, i et interview til Berlingske. Ifølge Danske Bank er interessen fra USA ”helt naturlig”.

B.T.

Selv om Peter Madsen blev dømt for et bestialsk kvindedrab på den svenske journalist Kim Wall, så savner den 46-årige ubådsbygger ikke kvindeligt selskab. B.T. erfarer fra en person med tæt relation til Peter Madsen, at mindst fire kvinder har besøgt ham i Storstrøm Fængslet, siden dommen faldt i april.

Børsen

I 2017 forsøgte en gruppe hackere – angiveligt fra Nordkorea – at trænge ind i 100 store virksomheder fra en lang række lande. Både Danske Bank og Saxo Bank blev udsat for angrebet, men tabte hverken penge eller data. Center for Cybersikkerhed vurderer i en ny rapport, at cybertruslen mod den danske finanssektor lige nu er på det højst mulige niveau.

Ekstra Bladet

En 40-årig varetægtsfængslet mand nægter sig skyldig i drabsforsøg på sin ekskæreste. Nu er et dybt fortroligt brev med en bøn om hjælp til at fabrikere en forklaring til politiet blevet smuglet ud af fængslet. På tre håndskrevne sider bliver en ven til den fængslede i grove træk bedt om at lyve over for politiet.

Information

Nobelpristageren Henrik Pontoppidans hovedværk ”Lykke-Per” får fladmast sit plot i Oscarvinderen Bille Augusts filmatisering, der fokuserer på kærlighedsdramaet frem for kulturhistorien. Hovedpersonen gelejdes gennem romanforlæggets plot, men uden at udfolde de brydninger, han har i sig og omkring sig, og som er værkets egentlige tema.

Jyllands-Posten

Der er skruet for meget op for dommedagsprofetierne, når der fremlægges nyt om klimaet, mener flere førende klimaforskere. De peger på en konkret analyse, der blandt andet viste, at havet kan stige med 10-60 meter. Analysen handlede om mulige klimaeffekter de næste 10.00 til 100.000 år, men blev af mange opfattet som en relativt nært forestående effekt.

Kristeligt Dagblad

Brandalarmer bør være obligatorisk udstyr i alle landets kirker. Det mener en menighedsrådsformand, hvis kirke netop er brændt. Biskop over Aarhus Stift vil nu opfordre menighedsråd til at få sat alarmer op, men et egentligt krav kommer næppe på tale.

Politiken

Når regeringens finanslovsudspil præsenteres i dag, vil der blive givet rigeligt med gaver ud. Flere regeringsudspil målrettet en bred gruppe offentligt ansatte og ældre vil blive præsenteret de kommende uger i et forsøg på at lukke en velfærdsflanke til rød blok. Løkkes strategi er nøje tilrettelagt. Hvis han skal vinde valget, må han overbevise vælgerne om, at han er garant for velfærd.