Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Forsamlingshus brændt ned

Natten til tirsdag brød Kværs Forsamlingshus i landsbyen Kværs nær Gråsten i brand. På Twitter oplyste politiet, at branden var kraftig, og at der var risiko for, at den kunne sprede sig til andre bygninger. Derfor blev en nabobygning evakueret. Tidligt tirsdag morgen oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T., at der endnu er brand i forsamlingshuset, men at den nu er under kontrol, ligesom brandmændene fik forhindret, at flammerne bredte sig til andre bygninger. »Men forsamlingshuset stod ikke til at redde, og det er stort set brændt ned. Der er kun nogle mure tilbage,« fortæller vagtchef Ole Aamann. Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.

Brandvæsenet hurtig fremme i Kværs og nåede, at hindre branden i at brede sig til de omkringliggende huse. Forsamlingshuset stort set udbrændt. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/0wqnkwc6sC — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 17, 2018

60 skovbrande hærger i Sverige - flere er ude af kontrol

I Sverige hærger mere end 60 skovbrande, og flere af brandene er ikke under kontrol, skriver det svenske medie SVT Nyheter. Det svenske beredskab er så presset, at det har måttet tilkalde hjælp fra norske brandmænd. I alt skal seks norske helikoptere assistere svenskerne. Redningsledere advarer i flere kommuner folk om brandene. Således er beboere i Ljusdal og Ragunda Kommune i det centrale Sverige blevet bedt om at holde sig indendørs.

Lavaeksplosion rammer turistbåd ved Hawaii og sårer 23

23 mennesker blev såret, da en eksplosion fra Kilauea-vulkanen på øen Big Island på Hawaii mandag sendte lava ned gennem loftet på en turistbåd, oplyser myndighederne på øen. Turisterne var på vej ud for at se, hvor lavaen render ud i havet, da eksplosionen skete.

Kilauea-vulkanen. Foto: HO Vis mere Kilauea-vulkanen. Foto: HO

Danmark modarbejder tysk politik for at fremme dansk fiskeri

I Nordsøen arbejder Tyskland på at øge beskyttelsen af havnaturen ved at frede fem tyske havområder for fiskeri. Men det forsøger danske embedsmænd konsekvent at forhindre for at pleje danske fiskeriinteresser, skriver Information. Tyske politikere tager nu sagen op i Forbundsdagen.

Peru erklærer undtagelsestilstand på grænsen til Colombia

Peru erklærer undtagelsestilstand på grænsen til Colombia i 60 dage. Det sker for at garantere sikkerhed i regionen, der kæmper med høj narkokriminalitet. Ifølge Perus præsident, Martín Vizcarra, skyldes sikkerhedsproblemerne især colombianere, der krydser grænsen til Peru.

Perus præsident Martin Vizcarra. Foto: MARIANA BAZO Vis mere Perus præsident Martin Vizcarra. Foto: MARIANA BAZO

Ministerier sender 20 tiltag til ny klimaplan til regeringen

Ud med gamle brændeovne og biler med benzin og diesel i motoren. Ind med flere elbusser og mere grøn teknologi i landbruget. Det er nogle af de 20 forslag fra syv ministerier, som regeringen har bestilt til sin kommende klimaplan, skriver Politiken, der er i besiddelse af forslagene.

Borgmestre ønsker centre for afviste asylansøgere lukket

Presset på udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark for afviste asylansøgere er blevet så stort, at borgmestrene ønsker dem lukket. Ifølge borgmesteren i Ikas-Brande Kommune er der lokal utryghed omkring centeret og flere har sat hegn op ved deres huse, skriver Kristeligt Dagblad.

Dagens avisforsider

Berlingske

Donald Trump køber Putins benægtelse af russisk indblanding i USA’s valg ved topmødet i Helsinki. Forhenværende CIA-chef kalder Trumps opførsel ”forræderisk”.

Donald Trump og Vladimir Putin. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Donald Trump og Vladimir Putin. Foto: KEVIN LAMARQUE

B.T.

Hver fjerde har for højt stressniveau. Man kan stresse ned i ferien ved at slukke mobilen, tage ud i naturen og være til stede med sin familie og venner, lyder rådet fra læge Peter Qvortrup Geisling.

Børsen

Nordea har brudt ny datalov. I Nordeas netbank fik kunder ved en fejl adgang til andre kunders personlige forhold. Ifølge eksperter står banken til en væsentlig bøde efter den nye lov.

ARKIVFOTO. Foto: Chris Helgren Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Chris Helgren

Ekstra Bladet

Politikerne jubler over det kæmpe datacenter ved Rødekro, hvor Apple med flere flytter ind. Men naboerne til byggeriet får ikke besked om uklare detaljer omkring byggeriet.

Information

Danmark modarbejder Tysklands miljøpolitik for at fremme dansk fiskeri. Danske myndigheder har blokeret en række tyske naturbeskyttelsesinitiativer i Nordsøen. Nu er sagen rejst i Forbundsdagen.

Jyllands-Posten

Der er krise mellem USA og Rusland, men Trump og Putin vil hellere se fremad og være venner. Bekymringen blandt de europæiske allierede vil ikke blive mindre fremover.

Kristeligt Dagblad

Flere steder i landet møder asylcentre så stor lokal modstand, at borgmesteren må gribe ind. Særligt udlændinge i uafklarede udrejsepositioner, som ikke skal integreres, presser lokalsamfund.

Politiken

Regeringen har fået 20 forslag til en ny klimaplan fra syv ministerier. Eksempelvis flere miljøzoner, stop for salg af nye benzin- og dieselbiler samt skærpede krav til brug af gylle i landbruget.

