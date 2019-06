Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Demonstranter omringer regeringshovedkvarter i Hongkong

Tusindvis af demonstranter har onsdag blokeret centrale veje omkring regeringshovedkvarteret i Hongkong. Blokaden er en del af massive demonstrationer mod et nyt lovforslag, der gør det muligt at sende mistænkte til retsforfølgelse i Kina. Lovforslaget debatteres onsdag.

Demonstranterne, der her ses ved regeringsbygningen i Hongkong, har gennemført blokaden, netop som storbyens lovgivende forsamling skulle debattere det kontroversielle lovforslag. Anthony Wallace/Ritzau Scanpix Vis mere Demonstranterne, der her ses ved regeringsbygningen i Hongkong, har gennemført blokaden, netop som storbyens lovgivende forsamling skulle debattere det kontroversielle lovforslag. Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Folketinget opfordres til at stramme regler for nye partier

Det er blevet for nemt at blive opstillet til Folketinget, og derfor bør kravet til antallet af underskrifter for nye partier strammes. Det mener en række af landets politiske veteraner efter valgkampen, hvor der var 13 partier på stemmesedlen. Det skriver Berlingske.

Bløde trafikanter fylder mere i ulykkesstatistikkerne

Cyklister og fodgængere udgjorde 40 procent af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2018 mod 26 procent for ti år siden. Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten. Årsagen er, at størstedelen af vejtrafikken foregår i bil.

Ser man alene på dræbte og tilskadekomne cyklister, så var antallet i 2018 det højeste i ti år, mens det samlede antal dræbte i trafikken samtidig var det næstlaveste i nyere tid. (Arkivfoto). Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Ser man alene på dræbte og tilskadekomne cyklister, så var antallet i 2018 det højeste i ti år, mens det samlede antal dræbte i trafikken samtidig var det næstlaveste i nyere tid. (Arkivfoto). Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Nye studier: Blodpropper rammer yngre rygere

Tre ud af fire danskere mellem 30 og 50 år, der får en stor akut blodprop i hjertet, er rygere. Blandt kvinder med blodprop i hjertet er de otte ud af ti rygere i aldersgruppen 30-50 år. Det viser ny dansk forskning, skriver Politiken.

Det er giftstoffer i tobak, der går i blodbanen og langsomt forkalker årene, så de bliver mindre, og dermed kan blodpropper opstå. Samtidig gør tobak blodet mere tyktflydende. Også det øger risikoen. (Arkivfoto). Linda Kastrup/Ritzau Scanpix Vis mere Det er giftstoffer i tobak, der går i blodbanen og langsomt forkalker årene, så de bliver mindre, og dermed kan blodpropper opstå. Samtidig gør tobak blodet mere tyktflydende. Også det øger risikoen. (Arkivfoto). Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

FN's Sikkerhedsråd fordømmer vold mod civile i Sudan

FN's Sikkerhedsråd fordømmer enstemmigt den seneste tids vold mod civile i Sudan. Rådet understreger samtidig vigtigheden af, at menneskerettighederne bliver overholdt, og opfordrer militærstyret og landets protestbevægelse til i fællesskab at finde en løsning på krisen.

Tirsdag blev militærstyret i Sudan og oppositionsgrupper enige om at genoptage forhandlinger om at danne en overgangsregering. Foto er fra hovedstaden Khartoum. -/Ritzau Scanpix Vis mere Tirsdag blev militærstyret i Sudan og oppositionsgrupper enige om at genoptage forhandlinger om at danne en overgangsregering. Foto er fra hovedstaden Khartoum. -/Ritzau Scanpix

Trump Jr. skal forklare sig bag lukkede døre i Senatet

Præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., skal onsdag mødes bag lukkede døre med Senatets efterretningsudvalg. Udvalget undersøger russisk indblanding i valgkampen op til præsidentvalget i USA i 2016.

Præsident Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., skal igen afgive forklaring i Senatets efterretningsudvalg. (Arkivfoto) Mandel Ngan/Ritzau Scanpix Vis mere Præsident Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., skal igen afgive forklaring i Senatets efterretningsudvalg. (Arkivfoto) Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Ny tablet mod diabetes er sikker for hjertepatienter

Oral semaglutid, der er en ny type medicin i tabletform til behandling af type 2-diabetes fra Novo Nordisk, medfører ikke øget risiko for hjerte-kar-sygdomme hos særligt udsatte patienter. Det viser data fra et større studie, oplyser Novo Nordisk.

