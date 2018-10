Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA og Canada redder vigtig frihandelsaftale i 11. time

Canada og USA nåede natten mandag dansk tid til enighed om rammerne for en opdatering af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta). Det skete kort før deadline, og det betyder, at Nafta kan fortsætte som en trilateral aftale mellem USA, Canada og Mexico.

DF vil bytte afviste asylansøgere for terrormistænkte iranere

En eventuel udlevering af terrormistænkte iranere skal gøres betinget af, at Iran til gengæld tager imod afviste asylansøgere fra landet. Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. Det skriver Berlingske.

Folkeafstemning om landenavn slår fejl i Makedonien

Under halvdelen af vælgerne mødte søndag op og stemte ved en folkeafstemning om at ændre Makedoniens navn. Dermed er afstemningen ikke gyldig. En fremtidig tilknytning til EU og Nato stod på spil.

Californien genindfører Trumps skrottede lov om netadgang

Guvernøren i Californien, Jerry Brown, har natten til mandag dansk tid sat sin underskrift på et lovforslag om netneutralitet. Donald Trumps regering vil sagsøge delstaten, skriver Washington Post.

Aktivister i forbindelse med en høring i december sidste år, hvor loven om netneutralitet blev afskaffet hos USA's Federal Communications Commission (FCC). Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix Vis mere Aktivister i forbindelse med en høring i december sidste år, hvor loven om netneutralitet blev afskaffet hos USA's Federal Communications Commission (FCC). Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Det Hvide Hus afviser indblanding i Kavanaugh-undersøgelse

Det Hvide Hus hverken styrer eller blander sig i den FBI-undersøgelse, der lige nu er i gang af den højesteretsnominerende Brett Kavanaugh. Det siger en række af USA's præsident Donald Trumps rådgivere.

Kim Larsen-optog tiltrækker tusinder på Facebook

Flere end 15.000 har på Facebook udvist interesse for et optog til ære for nationalskjalden Kim Larsen. Begivenheden finder sted i København fredag.

Kim Larsen afgik søndag morgen ved døden - 72 år gammel. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Larsen afgik søndag morgen ved døden - 72 år gammel. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Billedet af en banan ned over den vestlige del af landet bliver ofte brugt til at fortælle historien om lave indkomster, ringe uddannelse, høj kriminalitet og dårligt helbred. Men billeder passer slet ikke med virkeligheden, siger forsker.

Berlingske

Kim Larsen er død i en alder af 72 år. Må der være fuglefløjt og bægerklang, fest og farver natten lang, hvor han er nu. Tak for musikken, pianomand.

Kim Larsen debatterede rygeloven med Lars Løkke Rasmussen. Statsministeren kalder mødet et af de bedste. Ida GuldbÆk Arentsen/arkiv/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Larsen debatterede rygeloven med Lars Løkke Rasmussen. Statsministeren kalder mødet et af de bedste. Ida GuldbÆk Arentsen/arkiv/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen/arkiv/Ritzau Scanpix

B.T.

Tak for alt til Kim Larsen, der er død i en alder af 72 år. Samtlige Larsens seks børn og hans kone siden 2001, Liselotte Kløvborg Larsen, var samlet om den ikoniske danske musiker, sangskriver og nationalskjald til det sidste.

Børsen

Privatkundernes tillid til banksektoren er på det laveste i seks år, viser undersøgelse fra Epsi Danmark. Den vigtigste forklaring skal findes i Danske Banks hvidvasksag, mener Helene Söderberg, der er direktør for Epsi.

Ekstra Bladet

Det var sgu for tidligt, Larsen. For godt en måned siden lod alt til at være i skønneste orden i Kjukken-lejren. Kim Larsen var i gang med ny musik og bandet havde planer om at samles til efteråret for at arbejde med de ny sange.

Finans

Bagmandspolitiet har i flere år forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab for at køre 322 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter gennem konti i en nu lukket Nordea-afdeling.

Information

Kim Larsen var en autonom skikkelse i det danske kulturlandskab – hyldet og beundret for sin evne som sangskrædder – han fulgte ikke med tidsånden, men han forblev loyal mod ånden i sit værk, der mest af alt forenede ordet "danskhed" med noget positivt.

Jyllands-Posten

Til det sidste var Kim Larsen den største. Han efterlader sig et imponerende sangkatalog, som altid kunne samle folk på tværs af alder, musiksmag og politisk ståsted. Og trods svækket helbred skabte hans sidste koncerter eufori.

Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. På Lørups Vinstue der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk og snakker om Kim Larsen søndag den 30. september 2018. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. På Lørups Vinstue der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk og snakker om Kim Larsen søndag den 30. september 2018. Foto: Carsten Bundgaard

Kristeligt Dagblad

Regeringen og Facebook vil bekæmpe udbredelsen af falske nyheder i danske medier. Men de bevidst vildledende artikler findes ikke i de etablerede medier, lyder det fra en række eksperter.

Politiken

Som en strejf af en dråbe fik vi med Kim Larsens sange lov til at håbe om de ting, som skal komme, førend livet er omme. Han var danmarkshistoriens mest populære kunstner.

