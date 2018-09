Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Flere udlændinge forlader Danmark med lommepenge fra staten

En økonomisk gulerod fra staten får et stigende antal flygtninge og indvandrere til at forlade Danmark og returnere til deres hjemlande, skriver Kristeligt Dagblad. Den såkaldte repatrieringsstøtte dækker udgifter til flybillet og flytning og et tilskud på op til 133.866 kroner til at komme på fode i hjemlandet.

Konservative vil give demente gratis gps

Alle kommuner bør tilbyde borgere med demens, der bor i eget hjem, en gratis gps. Sådan lyder et forslag fra De Konservative, der mener, at det vil kunne forebygge, at demente farer vild og i værste fald dør af sult eller kulde.

Senatsudvalg vil gennemføre afstemning efter intens høring

Republikanere i Senatet bekræfter, at de vil gennemføre en afstemning om Brett Kavanaughs sæde i højesteret fredag. Det sker efter en intens høring i Senatets retsudvalg torsdag om professor Christine Blasey Fords anklager om sexovergreb, der skulle have fundet sted i begyndelsen af 1980'erne.

Oversvømmelser i Nigeria gør 286.000 hjemløse på en måned

Næsten 200 mennesker er døde i oversvømmelser forårsaget af kraftig regn i Nigeria. 199 mennesker er således bekræftet døde. Katastrofeberedskab oplyser, at "voldsomme oversvømmelser" har gjort flere end 286.000 mennesker hjemløse siden slutningen af august.

Finanstilsyn sagsøger Tesla-chef for bedrageri efter tweet

Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), har sagsøgt administrerende direktør for Tesla Elon Musk for bedrageri ved at vildlede investorerne. Det sker, efter at han i august tweetede, at han overvejede at tage elbilproducenten af børsen.

Støjberg vil frede og udvide integrationsuddannelse

Den omdiskuterede Integrationsgrunduddannelse (IGU) skal ikke bare fortsætte, når den udløber i 2019. Den skal udvides, så endnu flere flygtninge og familiesammenførte bliver integreret på det danske arbejdsmarked, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Forbrugerråd vil have etisk hitliste for banker

Hvilken bank skal jeg vælge, hvis jeg ikke vil rodes ind i hvidvask, korruption og klimasvineri? Det er nærmest umuligt for kunderne at finde ud af. Derfor vil Forbrugerrådet Tænk lave en etisk rangliste for landets banker. Det skriver Politiken.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Sikkerheden er i top, arrangørerne holder kortene ind til kroppen, og havde nogen håbet på folkefest, når USA's tidligere præsident Barack Obama besøger Kolding, bliver de nok skuffede.

Berlingske

Kommunerne i hovedstadsområdet har landets højeste bnp, og hovedårsagen er et stærkt erhvervsliv, der tiltrækker virksomheder og nye arbejdspladser. Men det skyldes også placeringen, siger professor.

B.T.

Sidste år gav Brøndby IF's træner, Alxander Zornig, sin svenske spiller Simon Tibbling et "dask" i nakken. Konfrontationen førte ifølge B.T.'s oplysninger til, at FCM og FCK forsøgte at hente Tibbling.

Børsen

Den norskejede koncern Real Estate Management ApS og bestyrelsesformand Ingvar Straume beskylder deres tidligere partner på det danske marked, Nils Jansson, for at have tømt deres fælles selskab.

Ekstra Bladet

Nye Borgerlige-leder Pernille Vermunds kommende mand, Lars Tvede, har som en af landets dygtigste forretningsmænd skabt sig en formue, som har givet et liv på første klasse.

Finans

Widex får gennem den foreslåede milliardfusion med tyske Sivantos adgang til særdeles lukrative skatteaftaler i Singapore. Det er hovedårsagen til, at den nye høreapparatkæmpe skal have to hovedsæder.

Information

En stærk national identitet er det bedste værn mod den splittelse, som både højre- og venstrefløjens identitetspolitik risikerer at føre til, siger den amerikanske politolog Francis Fukuyama.

Jyllands-Posten

Inger Støjberg (V) kalder den omstridte Integrationsuddannelse (IG) en "succes" og foreslår udvidelse. Dermed går ministeren mod Dansk Folkepartis krav om at skrotte uddannelsen.

Kristeligt Dagblad

Ifølge historiker var redningen af danske jøder for 75 år siden ikke kun et udtryk for danskernes spontane hjælpsomhed. Der stod også dygtig planlægning bag - centreret omkring ansatte ved tre hospitaler.

Politiken

Verdens spækhuggere bærer på miljøgiften pcb i så høje koncentrationer, at over halvdelen af verdens bestande er truet af udryddelse om 30-50 år. Det viser ny dansk forskning.

