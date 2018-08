Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Domstol idømmer Sydkoreas ekspræsident 25 års fængsel

Sydkoreas højesteret har fredag idømt den tidligere præsident Park Geun-hye 25 års fængsel i en sag om korruption og magtmisbrug. Dermed har højesteret forlænget hendes straf fra april med et år.

Endnu en Trump-støtte indgår aftale med myndighederne

Endnu en af Donald Trumps tidligere trofaste støtter vendte sig torsdag mod den amerikanske præsident. Mediemogulen David Pecker, der en af Trumps venner gennem mange år, har indgået en aftale om strafimmunitet med anklagemyndigheden.

Hundredvis af patienter er blevet fyret af deres egen læge

Sidste år valgte praktiserende læger at 'frasige sig' 458 patienter, fordi de eksempelvis ikke fulgte lægernes anvisninger eller udviste en uacceptabel adfærd. Det fremgår af en rundspørge, som Berlingske har foretaget i de fem regioner.

Ministerium: Saudi-ledet missilangreb dræber 20 børn i Yemen

26 civile, herunder mange børn, blev torsdag dræbt i et missilangreb af den saudi-ledede koalition i provinsen Hodeida i det vestlige Yemen. Det oplyser Youssef al-Hadiri, talsmand for landets sundhedsministerium, der er under de iranskstøttede houthi-oprøreres kontrol.

Sydafrika kritiserer Trump for koloniale udtalelser

Sydafrikas regering langer ud efter den amerikanske præsident, Donald Trump, for en række tweets torsdag. Ifølge den sydafrikanske regering er Trump ikke bare "fejlinformeret" om forholdene i Sydafrika. Præsidentens udtalelser er også splittende og har racistiske undertoner.

Migranter udvist til Marokko efter at have stormet enklave

116 afrikanske migranter, der onsdag stormede den spanske enklave Ceuta og dermed tvang sig adgang til EU, er torsdag blevet sendt tilbage til Marokko. De 116 migranter kom ind i Spanien via Ceuta-grænsen ulovligt og er sendt tilbage til Marokko, oplyser myndighederne i Ceuta.

Trump i ordkrig med sin justitsminister

USA's justitsminister, Jeff Sessions, slår udtrykkeligt fast, at hans ministerium er hævet over politisk påvirkning. Det sker efter, at præsident Donald Trump har udtalt, at Sessions kun blev udpeget til justitsminister på grund af hans loyalitet.

Avisernes forsider

Berlingske

Den tidligere konservative minister og nu administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, opfordrer Christiansborg og arbejdsmarkedets parter til kompromis om udenlandsk arbejdskraft.

B.T.

Racerkøreren Kevin Magnussen jubler ikke ligefrem over, at han torsdag tabte civilsag til tidligere manager. Men i kulissen ser han faktisk byrettens dom som en sejr.

Børsen

Københavns Andelskasse blev presset ud i et risikofyldt udlandssats af tidligere storaktionær. Tusindvis af mistænkelige transaktioner er gået igennem banken uden tilstrækkelig kontrol.

Ekstra Bladet

To medlemmer af den kriminelle familie Levakovic har ændret deres efternavn til henholdsvis Hansen og Winther. Rigspolitiet kalder det 'kendt modus' for kriminelle at skifte navn.

Information

Europa var ikke et sagesløst offer for en finanskrise, der begyndte i USA. De europæiske banker var ved at drukne i gæld og blev kun reddet, fordi amerikanernes teknokrater opfandt nyt pengesystem.

Jyllands-Posten

Den danske befolkning må se langt efter den ekstra tryghed, som regeringen stillede i udsigt i form af 345 ekstra politikadetter. Under halvdelen er blevet uddannet til tiden.

Kristeligt Dagblad

Tusindvis af unge flytter i disse dage hjemmefra for at begynde på en uddannelse, og selv om en flytning skaber fysisk afstand, er bruddet mellem børn og forældre mindre end tidligere, viser forskning.

Politiken

Børn i sårbare familier skal have en bedre start på livet. Derfor foreslår regeringen nu at afsætte en milliard kroner på finansloven - blandt andet til 460 nye pædagoger til de mest udsatte børn.

