Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Lederne vil øremærke 16 ugers barsel til fædre

For at kvinder kan få lige løn og lige karrieremuligheder, så skal mænd og kvinder dele barslen mere ligeligt imellem hinanden. Det mener Ledernes Hovedorganisation, der blandt andet vil øremærke 16 ugers barselsdagpenge til fædrene. Det skriver Jyllands-Posten.

Psykisk syge falder gennem sundhedsreformen

De mange psykisk syge med tilhørende stofmisbrug bliver ladt i stikken af regeringens udspil til en ny sundhedsreform. Sådan lyder kritikken fra fagfolk og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Dommer afviser pornostjernes søgsmål om tys-penge mod Trump

En føderal dommer i Los Angeles afviser pornoskuespillerinden Stephanie Cliffords søgsmål mod USA's præsident, Donald Trump. Gennem søgsmålet ville Clifford, der er kendt som Stormy Daniels, have ophævet en fortrolighedsaftale, som hun har indgået med præsident Trump.

Kinas regering støtter Huawei i søgsmål mod USA's regering

Kina støtter Huaweis forsøg på at få juridisk oprejsning i USA, fortæller den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi. Den kinesiske elektronikgigant sagsøgte torsdag USA's regering for at have indført restriktioner mod Huawei på det amerikanske marked.

USA tror fortsat på fuldstændig atomafrustning i Nordkorea

USA tror fortsat på en 'endelig, fuldstændig bekræftet atomafrustning' af Den Koreanske Halvø, inden Donald Trumps første præsidentperiode slutter i 2021. Det siger en højtstående anonym embedsmand i Trump-administrationen.

SF vil skærpe arbejdsgiveres ansvar for seksuel chikane

Det skal have større konsekvenser for arbejdsgiveren, når en ansat bliver udsat for et klask i bagdelen, en sjofel bemærkning eller andre seksuelle krænkelser. Det mener SF, som med et udspil vil skærpe arbejdsgiverens ansvar for seksuel chikane.

Storbritannien giver fængslet kvinde diplomatisk beskyttelse

En britisk-iransk kvindelig nødhjælpsarbejder, som har siddet fængslet i Iran siden 2016, vil blive tildelt diplomatisk beskyttelse af Storbritannien. Det sker, fordi hun er uskyldigt straffet og ikke modtager den medicinske behandling, hun har brug for.

