Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Støjberg: Ministerium kendte formentlig til hemmeligholdt mail

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender nu i et folketingssvar, at hendes ministerium "sandsynligvis" allerede i sommeren 2017 fik kendskab til en hemmeligholdt intern mail fra Udlændingestyrelsen, som Information kunne fremlægge i februar i år. Det er en oplysning, som ministeriet ikke tidligere har givet til Folketinget og Ombudsmanden.

Danske F-16-fly har afvist to russiske bombefly ved Vestkysten

Onsdag måtte danske F16-fly på vingerne ved den jyske vestkyst, da to russiske bombefly befandt sig på kanten af dansk luftrum. Det skriver TV 2, der har været i kontakt med Forsvarskommandoen. Her bekræfter pressetalsmand Søren Lindhardt, at de to russiske fly af typen Tu-160 måtte afvises af to danske jagerfly.

Paludan risikerer fængsel for ytring om sorte på YouTube

Talte Rasmus Paludan - stifter af partiet Stram Kurs - forhånende eller nedværdigende om sorte i en video på YouTube sidste år? Det spørgsmål skal Retten i Glostrup tage stilling til, når sagen skal for fredag formiddag. Anklagemyndigheden mener, at Paludan bør straffes med fængsel for sine ytringer. Selv nægter han sig dog skyldig.

Det Hvide Hus: Krav om Trumps skattepapirer er politisk spil

Demokraternes forsøg på at få udleveret præsident Donald Trumps skattepapirer er ifølge Det Hvide Hus et "politisk spil". Det siger Det Hvide Hus' talskvinde Sarah Sanders. Og Trump-administrationen "er ikke interesseret i at deltage i det politiske spil, som Demokraterne i Kongressen tydeligvis vil bruge deres tid på", siger hun.

Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Foto: JONATHAN ERNST

Ny klimaformand tror på hurtig grøn omstilling

Den grønne omstilling bør ikke udskydes. Sådan lyder budskabet fra Klimarådet og dets nyudpegede formand, Peter Møllgaard, i en kronik i Politiken fredag. »Vi kan ikke udskyde den grønne omstilling til bedre tider. Der er reelt ikke mange år til 2050 set i lyset af opgavens kolossale karakter, og vi er derfor nødt til at undgå en kraftig opbremsning i omstillingen,« lyder det i kronikken.

Styrelse tager overskydende skat fra 500.000 borgere

Mindst en halv million borgere, der havde fået stillet overskydende skat i udsigt, kommer til at se langt efter pengene på kontoen. I forbindelse med tilbagebetaling af den overskydende skat har Gældsstyrelsen set sit snit til at inddrive en del af de penge, som borgere skylder det offentlige. Det fortæller direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl.

Trump: Handelsforhandlinger med Kina er snart ved vejs ende

USA og Kina er ved at "afrunde" de langvarige forhandlinger om en handelsaftale mellem de to lande. Det siger USA's præsident, Donald Trump, fra Det Hvide Hus efter et møde med Kinas vicepremierminister, Liu He, i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C. Det skriver nyhedsbureauet AP sent torsdag aften dansk tid.

