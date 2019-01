Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Cohen hævder at have manipuleret meningsmålinger for Trump

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen hævder, at han har betalt et firma for at manipulere med meningsmålinger i 2014 og 2015 på opfordring fra Trump. Det skriver Michael Cohen på Twitter. Han skal have betalt it-firmaet RedFinch for at manipulere med to online meningsmålinger om Trump, skriver The Wall Street Journal torsdag. I 2014 skulle firmaet forsøge at give Trump en god placering i en meningsmåling om erhvervsledere. Og i 2015 skulle Trump sikres en god placering i en meningsmåling om potentielle præsidentkandidater.

ARKIVFOTO af Michael Cohen. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere ARKIVFOTO af Michael Cohen. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Mand er stukket i skulderen under røveriforsøg i DSB-tog

En 46-årig mand er blevet stukket i skulderen under et røveriforsøg i et DSB-tog sent torsdag aften. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Stig Heidemann. Hændelsen fandt sted, da toget på vej fra Aarhus til Thisted kørte ind på Holstebro Station klokken 22.29. En mand truede og stak den 46-årige togpassager i skulderen med en kniv i et mislykket forsøg på at berøve ham. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

BR-konkurs giver nye butikker i gågader og storcentre

Konkursen i legetøjsgiganten Top-Toy efterlader tomme butikslokaler rundt om i Danmark. Og her må de lokale handlende til at vænne sig til helt andre varer på hylderne, hvor der før var legetøj fra BR og Toys"R"Us. For mens detailgiganten Salling Group har overtaget varelagrene i Danmark og Fætter BR-brandet, så står en stribe meget forskellige detailkæder klar til at overtage Top-Toys' omkring 90 butikslejemål i Danmark.

Trump dropper at sende topdelegation til årsmøde i Davos

USA's præsident, Donald Trump, aflyser at sende en delegation bestående af flere topfolk fra den amerikanske regering til Det Verdensøkonomiske Forum i Davos senere denne måned. Det rapporterer flere medier natten til fredag dansk tid.

Fem biler er udbrændt i Brønshøj: Efterforskes som påsat

Fem bilejere i hovedstadsområdet skal fredag finde en anden måde at transportere sig rundt på end normalt. Københavns Politi oplyser torsdag aften, at fem personbiler i Brønshøj er udbrændt, og yderligere tre har fået skader som følge af varmen fra de brændende biler. »Vi efterforsker det som en påsat brand,« siger Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi.

Milans træner straffes for opførsel i Super Cup

AC Milans træner, Gennaro Gattuso, har fået en dags karantæne for "truende" adfærd under onsdagens italienske Super Cup-kamp mod Juventus. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Gattuso misser dermed Milans Serie A-kamp mandag ude mod Genua.

Gennaro Gattuso. Foto: FAISAL AL NASSER Vis mere Gennaro Gattuso. Foto: FAISAL AL NASSER

Mindst ti er dræbt af bilbombe mod politiskole i Colombia

Ti mennesker mistede livet og 65 blev kvæstet, da en bilbombe torsdag eksploderede ved en politiskole i Colombias hovedstad, Bogota. Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Det er den værste hændelse af den slags i Bogota i 16 år. Myndighederne har identificeret personen bag angrebet, som blev dræbt i eksplosionen.

