Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Astralis vinder stor turnering i London og millionpræmie

Det danske esportshold Astralis har søndag vundet endnu en stor Counter Strike-turnering. I London besejrede de fem danske spillere i finalen ved ECS Season 5 modstanderne fra Team Liquid med 2-0. Førstepladsen belønnes med 250.000 dollar eller næsten 1,6 millioner kroner til Astralis, der samtidig cementerer sin position som nummer et på verdensranglisten.

Nægter skib med 629 migranter at komme i havn

I over et døgn har et privat redningsfartøj sejlet rundt på Middelhavet med 629 migranter om bord uden at kunne komme i land. Skibet, 'MV Aquarius', har forsøgt at få lov at lægge til kaj, men har ikke fået tilladelse fra hverken Italien eller Malta.

Flere og flere indvandrere kommer i arbejde

En ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp falder markant. På halvandet år er 9500 ikke-vestlige indvandrere røget ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet. Det skriver Børsen.

600 millioner skal komme lægemangel til livs

Den udprægede lægemangel i Danmark skal bekæmpes. Derfor vil Sundheds- og Ældreministeriets udspil med navnet 'En læge tæt på dig' sætte 600 millioner kroner af til at understøtte de praktiserende læger, som går sammen i større enheder. Det skriver TV 2.

Danske pensionsselskaber investerer i firmaer med børnearbejde

Ti danske pensionsselskaber har investeret 5,5 milliarder kroner i virksomheder med tvivlsom etik af miljø og menneskerettigheder samt brug af tvangs- og børnearbejde. Det viser en ny rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke, skriver Politiken.

Snart vil indenrigsfly dukke op i Rejseplanen

Hvis du planlægger en rejse fra København til Aalborg, kan du i dag se de forskellige muligheder med bus og tog på hjemmesiden Rejseplanen. Men fra efteråret vil det også være muligt at se, hvilke flyafgange man kan tage på turen. Det er resultatet af en ny aftale mellem Rejseplanen A/S og aktørerne i Foreningen Indenrigsluftfart, der tæller flyselskaber og lufthavne. Det skriver Ritzau.

Biografer vil snart vise en kortfilm inden spillefilmen

Biografgængere kan fra september blive mødt af en kortfilm på lærredet, før filmen, de har købt billet til, går i gang. Over 100 af Danmarks knap 170 biografer er fra september i år til juni 2019 med i et projekt, hvor biograferne ved nogle filmvisninger først vil vise en kortfilm. Filmmagasinet Ekko står bag projektet, der er støttet af Det Obelske Familiefond og Biografklub Danmark Fonden. Det skriver Ritzau.

Dagens avisforsider

Berlingske

Med ulovlige narkosummer for milliarder, egne regler og talrige ofre lever narkoverdenen i bedste velgående uden for retsstaten. Via stofmisbrugere, pushere og bagmænd undersøger Berlingske det kriminelle narkounivers.

Børsen

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp styrtdykker, flygtninge finder et job langt hurtigere end tidligere, og så er beskæftigelsen for indvandrere den højeste siden 2009.

Ekstra Bladet

Om 20 år vil over 10.000 flere danskere end i dag årligt få konstateret kræft. Det er en stigning på cirka 30 procent. Stigningen skyldes ikke, at de enkelte typer af kræft angriber mere aggressivt, men at befolkningen bliver ældre.

Jyllands-Posten

Natten til tirsdag dansk tid mødes den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og USA’s præsident, Donald Trump, for første gang til et historisk topmøde. Ikke kun Nordkoreas fremtid er på spil, men hele verdensfreden.

Kristeligt Dagblad

I stort antal vender europæiske syrienkrigere fra Islamisk Stat tilbage til deres hjemlande. Flere af dem har deres børn med, men politisk er der uenighed om, hvorvidt børnene overhovedet skal hjælpes.

B.T.

I over to årtier har den nu 59-årige journalist og tv-vært Jes Dorph lidt af tinnitus. Det begyndte, da han tog til en D.A.D.-koncert for 25 år siden og stod op ad en højttaler.

Politiken

To protestpartier, Femstjernebevægelsen og Lega, er blevet magthavere i Italien. Men en højhastighedsforbindelse nær Torino i Norditalien symboliserer vanskeligheder forude. Vælgerne og partierne er splittet.