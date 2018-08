Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tildækkede ansigter kan fra i dag give bøder

Det omstridte tildækningsforbud træder i dag i kraft. Det kan derfor medføre bøder, hvis man dækker ansigtet uden et "anerkendelsesværdigt formål". I Frankrig har et lignende forbud lagt en dæmper på debatten om burkaer, siger institutleder fra KU.

103 personer overlever flystyrt i Mexico

Et passagerfly med 103 personer om bord styrtede sent tirsdag dansk tid ned i Mexico. På mirakuløs vis mistede ingen om bord livet under flystyrtet. 49 personer er dog såret og bragt til hospitalet.

Læs mere her

Foto: Civil Protection State Coordinat Vis mere Foto: Civil Protection State Coordinat

Medie: Trump planlægger endnu højere told på varer fra Kina

USA er muligvis på vej til at optrappe handelsstriden med Kina. Præsident Donald Trump har således planer om at foreslå en told på 25 procent på importerede varer fra Kina for 200 milliarder dollar.

Læs mere her

Muslimsk friskole drejer nøglen om efter støtten forsvandt

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus lukker. Den omstridte skole vil en af de nærmeste dage vil blive erklæret konkurs som konsekvens af, at den har mistet sit statstilskud.

Læs mere her

Apple nærmer sig børsværdi på 1000 milliarder dollar

Det amerikanske teknologiselskab Apple havde både et større salg og et større overskud i tredje kvartal end forventet. Det betyder, at Apples børsværdi nu er tæt på at runde 1000 milliarder dollar som det første selskab nogensinde.

Læs mere her

Domstol bremser internetdistribution af opskrift på 3D-våben

En føderal domstol i USA har tirsdag sat en midlertidig stopper for offentliggørelsen af tegninger til 3D-printede pistoler. Afgørelsen kom, blot timer før at tegningerne skulle have været offentliggjort på internettet.

Læs mere her

En 3D-pistol er lavet af ABS-plastik, der ikke adskiller sig meget fra det materiale, man laver Lego-klodser af. Robert Macpherson/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere En 3D-pistol er lavet af ABS-plastik, der ikke adskiller sig meget fra det materiale, man laver Lego-klodser af. Robert Macpherson/arkiv/Ritzau Scanpix

Iran til Trump: Det er din egen skyld at du forlod aftale

USA's præsident, Donald Trump, er klar til uden forhåndsbetingelser at mødes med det iranske styre. Men den går ikke, siger Irans udenrigsminister. USA skal bebrejde sig selv, at det forlod den internationale atomaftale, lyder det.

Læs mere her

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er villig til at mødes med Irans ledere, inklusiv præsident Hassan Rouhani (på billedet), uden forhåndsbetingelser. Iran er dog knap så lun på den idé. Lisi Niesner/arkiv/Reuters Vis mere Den amerikanske præsident, Donald Trump, er villig til at mødes med Irans ledere, inklusiv præsident Hassan Rouhani (på billedet), uden forhåndsbetingelser. Iran er dog knap så lun på den idé. Lisi Niesner/arkiv/Reuters

Avisernes forsider

Berlingske

Det omdiskuterede tildækningsforbud træder i kraft onsdag, og det betyder, at blandt andre 30-årige Sarah nu ikke længere må bære den islamiske beklædning niqab i offentligheden.

Læs mere her

B.T.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har fortalt, at han er biseksuel, og han får ros af den tidligere sundhedsminister Torben Lund, der sprang ud i 1990’erne, for at være ærlig om sin seksualitet.

Læs mere her

Tommy Ahlers fortæller i et nyt Euroman-interview, at han både er til mænd og kvinder. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tommy Ahlers fortæller i et nyt Euroman-interview, at han både er til mænd og kvinder. Foto: Søren Bidstrup

Børsen

Den estiske statsanklager Lavly Perling har iværksat en strafferetlig efterforskning i Danske Bank-sagen. Det sker efter en politianmeldelse af 26 personer, der arbejdede i Danske Banks estiske afdeling, imens en mulig hvidvask af penge fandt sted fra 2007 til 2015.

Læs mere her

Ekstra Bladet

I mere end 25 år har en 60-årig kvinde, der blandt andet er kendt for en podcastserie ved navn ”Kvinden med den tunge kuffert”, svindlet og bedraget i både Danmark, Norge og Sverige. Nu er hun blevet anholdt i Danmark.

Læs mere her

Information

I dag er det Earth Overshoot Day - dagen, hvor hele årets bæredygtige forbrug af naturressourcer er udtømt - fem måneder før tid. For hvert år der går, falder denne "udløbsdato" tidligere, fordi presset på kloden vokser, siger tænketank.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Danske Banks hvidvaskundersøgelse er ikke uafhængig og troværdig, påpeger kritikere. Dem går bestyrelsesformand Ole Andersen fra Danske Bank nu i rette med. Han mener, at kritikken er unuanceret.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Familien Sindhøj er i knæ på grund af demenssygdom hos faren, og moren føler sig tvunget til separation for at få hjælp. Et umenneskeligt system, lyder det fra Alzheimerforeningen.

Læs mere her

Politiken

Burkaen og niqabben er frygtelige klædedragter. Men fra fordømmelse til et forbud er der et stort skridt. Et stort skridt i den helt forkerte retning. Det er endnu et skridt imod et mindre liberalt samfund, lyder det i Politikens leder.