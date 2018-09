Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Anklager dropper sag mod Kevin Spacey

Anklagemyndigheden i Los Angeles har besluttet ikke at rejse tiltale mod skuespiller Kevin Spacey for seksuelle overgreb, der skal have fundet sted for 26 år siden. Det skyldes, at anklagerne ifølge lovgivningen i Californien er forældede.

Gifford har kurs mod et nederlag i amerikansk primærvalg

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford har tirsdag været at finde på stemmesedlerne i primærvalget i tredje valgdistrikt i Massachusetts. Men efter at knap halvdelen af stemmerne er talt op, ser hans chancer ikke store ud.

Ny bog: Trump ville have Assad likvideret

USA's præsident, Donald Trump, ville i 2017 have den syriske præsident likvideret. Det står at læse i en ny bog om Trump skrevet af Watergate-journalist Bob Woodward. Trump kalder bogen for fuld af løgn.

Antallet af chefer i skattevæsenet er steget

Et boost af chefer kan ikke løse udfordringen med, at Danmark taber skatteindtægter, siger S-skatteordfører. I løbet af et år er der blevet ansat knap 100 flere chefer i skattevæsenet, hvilket svarer til en stigning på 25 procent. Dermed har væksten på chefgangen været næsten dobbelt så høj, som væksten i antallet af øvrige medarbejdere har været, skriver Finans.

Erdogan advarer om mulig massakre i Syrien

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarer om, at et angreb på Idlib-provinsen i Syrien kan medføre "en alvorlig massakre". Advarslen kommer, efter at syriske regeringsstyrker har varslet, at der planlægges et angreb med støtte fra Rusland og Iran.

Svensk partileder får hug for ønske om lavere abortgrænse

Lederen af det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, kom i modvind under en tv-debat tirsdag aften. Her blev han kritiseret for at ville sænke abortgrænsen i Sverige fra 18 til 12 uger.

Venstre: Køreprøve må maksimalt ligge en måned efter endt teori

Der er mange, der oplever at vente for længe på at kunne tage en køreprøve, siger V-transportordfører Pihl Lorentzen. Som det er nu, er det både dyrt og bøvlet for dem, der gerne vil tage et kørekort, mener han.

Dagens avisforsider

Berlingske

Nordsjællandske gymnasieelever optræder letpåklædte og under fuldt navn i Youtube-videoer, der bruges til at promovere fænomenet puttemiddage. Der skal gribes ind, siger flere rektorer.

B.T.

Mens et alternativt dansk landshold bestående af 2. divisionsspillere og futsalspillere gør sig klar til en bizar landskamp mod Slovakiet, er der fortsat håb for opgøret mod Wales på søndag.

Børsen

Regeringen lægger med sin finanslov op til en offentlig forbrugsvækst på 0,4 procent. Men tallet kan let vokse og ende på de 0,65 procent, Socialdemokratiet har som mål.

Ekstra Bladet

Dansk fodbold er til grin i den store verden. Og skal man finde en forklaring på, hvorfor Spillerforeningen og DBU ikke kan lande en aftale, skyldes det ikke mindst det elendige forhold mellem de to topforhandlere.

Information

Klimakampen skal ikke kun føres af verdens lande, men også af borgerne. Derfor har Information lavet forarbejdet, så du på få minutter kan formulere og indgå din egen, personlige klimaaftale med dig selv.

Jyllands-Posten

Hun har støttet ni af ti stramninger siden valget og er klar til mere. Men Mette Frederiksen (S) afviser at lovgive om håndtryk. Det er et forvarsel om tiden efter valget, mener Inger Støjberg (V).

Kristeligt Dagblad

Siden kansler Angela Merkel i dag for tre år siden åbnede den tyske grænse, har den store tilstrømning af asylansøgere bidraget til en følelse af kontroltab blandt mange tyskere.

Politiken

Mette Frederiksen (S) kan godt glemme sit ønske om, at de svenske partier skal samarbejde med det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna, siger partifællerne på den anden side af Øresund.

