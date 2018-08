Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Europa kan slå sin varmerekord fra 1977 torsdag

Den europæiske varmerekord fra 1977 kan blive slået inden for det næste døgn. Dengang målte man 48 grader i den græske hovedstad, Athen. Torsdag kan temperaturerne nå over 48 grader i Spanien og Portugal.

Den europæiske sommer 2018 har været ekstremt varm.

Trump optrapper handelskrig med Kina med ny trussel

Donald Trump har bedt sin handelsrepræsentant om at overveje at skrue endnu mere op for den told, som Trump har truet med at lægge på en ny gruppe varer fra Kina. Planen er at øge toldsatsen på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar fra de foreslåede 10 procent til 25 procent.



Socialdemokratiet vil ændre Finansministeriets regnemodeller

Når der bruges penge på pædagoger eller støtte til sårbare borgere, så er det ikke udelukkende en udgift. Men de langsigtede økonomiske effekter af udgifter til velfærd bliver ikke altid medregnet i dag. Det vil Socialdemokratiet ændre, skriver Jyllands-Posten.

Den nye socialøkonomiske regnemodel, som Socialdemokratiet vil indføre, hedder SØM. Den medregner de langsigtede effekter af at investere i velfærd.

Pence hylder hjemkomsten af faldne soldater fra Koreakrigen

Hjemkomsten af de jordiske rester af 55 amerikanske soldater, der faldt under Koreakrigen, er et tegn på "konkrete fremskridt" i USA's forhold til Nordkorea. Det siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence.

Vicepræsident Mike Pence tager imod kister med de jordiske rester af faldne amerikanske soldater fra Koreakrigen.

Frankrig vil straffe sex med mindreårige hårdere

Personer, der har sex med mindreårige, skal straffes hårdere, mener det franske parlament. Samtidig skal det være muligt for betjente at uddele bøder på stedet til folk, som generer andre på gaden.

En ny lov i Frankrig betyder, at sex med unge under 15 år fremover kan blive kategoriseret som voldtægt.

USA straffer tyrkiske ministre i strid om præst i husarrest

USA indfører sanktioner mod Tyrkiet som straf for, at landet stadig efter næsten to år tilbageholder den amerikanske præst Andrew Brunson. USA's sanktioner rammer den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, og indenrigsminister Suleyman Soylu.

Her ses den amerikanske præst Andrew Burson (i midten), da han i sidste uge blev ført ind i retten i Tyrkiet.

Regeringen vil bekæmpe skattesnyd med øget revisionspligt

Politik: Over en årrække er små og mellemstore virksomheder gradvist blevet fritaget for at bruge revisorer. Men det vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) gøre op med og stramme kontrollen, skriver dagbladet Børsen.

Avisernes forsider



Berlingske

Danskerne bruger mere energi på at holde sig sunde og ungdommelige. Det afspejler sig i forbruget af tid og penge til både mad, motion og plastikkirurgi. I 2016 dyrkede 61 procent af voksne danskere sport eller motion.

B.T.

Niels Peter Louis-Hansen, der hører til anden generation i virksomheden Coloplast, er god for en personlig formue på syv milliarder dollar - svarende til 44,4 milliarder kroner. Men han lever langt fra rampelyset.

Der er guld i stomi-poser og andet avanceret udstyr til medicobranchen. Niels Peter Louis-Hansen, der personligt ejer en femtedel af Coloplast og en betydelig aktieandel i selskabet Ambu, er nu Danmarks rigeste mand. Der er dog stadig et stykke op til verdens rigeste, Amazon-stifteren Jeff Bezos. Hans personlige formue er på 147 mia. dollars svarende til 939 mia. kr.

Børsen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udpeger landets små og mellemstore virksomheder som de største skattesyndere og bebuder et indgreb, der skal få dem til at betale korrekt skat og moms.

Ekstra Bladet

En familie fandt deres ven og hundepasser død i entréen, da de kom hjem fra ferie. Vennen havde været død i flere dage, og nu lugter familiens hus af råddent lig. Men forsikringen dækker ikke.

Information

De danske megabyggerier af supersygehuse viser ifølge eksperter, at det - på trods af problemer med økonomi og tidsplaner - faktisk godt kan lade sig gøre at bygge stort og stadig holde sig inden for budgettet.

Jyllands-Posten

Når der forhandles finanslov og laves langsigtede økonomiske planer, så medregnes de såkaldte afledte effekter af udgifterne til velfærd som hovedregel ikke. Det vil Socialdemokratiet gøre op med.

Kristeligt Dagblad

Trods rekordhøj skolegang er Afrika ramt af en uddannelseskrise, hvor skyhøjt lærerfravær og sprogbarrierer er med til at hindre børnenes indlæring. Det er afrikanske regeringer og donorlandene nødt til at tage alvorligt.

Politiken

Fem gange i nyere historie har Danmark været ramt af tørke, der tåler sammenligning med denne sommer. Men denne vil gå over i historiebøgerne som den længste tørke nogensinde registreret i Danmark, siger seniorklimatolog.