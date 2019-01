Modne danske singlekvinder er en flok bitre, krævende, urealistiske pyntedukker, som kun få mænd gider røre ved – og hvis vi rører, skynder vi os væk, når de mest påtrængende behov er dækket… og måske endda før.

Hvis du er færdig med at kløjes i urteteen, kan jeg gå videre: For kort tid siden læste jeg et blogindlæg af Sussi La Cour, hvor hun kom med nogle betragtninger over danske mænds datingprofiler på Tinder.

Jeg har selv været på Tinder, sådan lidt af og på, gennem et års tid, og jeg har ingen idé om, hvordan mændene fremstiller sig selv, derfor må jeg tage Sussis ord for pålydende.

Minder mændene bare en lille smule om de kvinder, jeg får vist frem, så må jeg sige, at Sussi er på rette spor, og jeg vil tilføje, at jeg er en af de mænd, der vælger rigtig mange kvinder fra - uden ret meget betænkningstid.

Hvor kræsen kan man så tillade sig at være, når man er tudsegammel, fraskilt og generelt træt af at blive reduceret til et stykke inventar i en kvindes liv? Personlig tillader jeg mig at være overordentlig krævende og kræsen.

Jeg vil forfærdelig gerne have sex, men efter alle tegn at dømme kan jeg ikke finde sex med en ligeværdig partner, jeg er henvist til at skulle betale for det, og det er heller ikke en løsning.

Danske kvinder på Tinder i gruppen 46-55+ (det eneste jeg kan søge på… der er lidt aldersracisme, men man kan ikke søge eksempelvis 55-70) ser ud til at være en flok bitre, krævende kvinder uden et realistisk forhold til deres eget udseende. Uden fornemmelse for min dømmekraft, og de få der overhovedet gider skrive en tekst, leverer en lang opremsning af, hvad manden IKKE må, hvad han skal, og stort set ikke et ord om hende selv.

Jeg er vist også stødt på Sussis profil, men husker ikke noget om hendes tekst, mest fordi kvinder i hendes aldersgruppe for mig er kuvøseguf… det ville være dejligt med sådan en ung steg, men jeg forsøger at søge kvinder i en mere 'passende alder' – i et forsøg på at bevare nogle realistiske forventninger.

Store, velnærede kvinder uden smil sætter fotos på af deres katte, døtre og tabte ungdom og forlanger, at manden skal være veltrænet, over 1.80, have et godt job, være fri af tidligere forhold, villig til rejser til dyre steder, og så skal han overhovedet ikke forvente sex. For nogle få kvinders vedkommende kan der naturligvis være tale om sex, hvis en masse andre betingelser er opfyldt.

At finde en naturlig kvinde i min aldersgruppe, der har sin libido intakt og holder af sig selv, som hun er, synes at være kropumuligt. Nå jo, der er selvfølgelig Sussi La Cour, men hun er i en yngre liga.

I nogle helt groteske situationer har jeg fået kontakt med kvinder, som har undladt at skrive et eneste ord i profilen, så jeg er bare fanget af et blik eller et smil og har swipet til højre. Det næste der sker er, at jeg bliver bebrejdet, at jeg kun går efter udseendet! Jo, den er god nok. Det gør det heldigvis meget let for mig at trykke på det røde kryds og komme videre.

For min del må jeg sige, at jeg skal kigge lidt over sundet (Øresund) for at finde kvinder, som gider stå ved deres alder og er stærke nok til at stå ved, at de søger en mands indre værdier… at de søger en ligeværdig partner, og generelt er de svenske kvinders krav (på Tinder) faktisk ikke til stede. Det er slående, at der er så stor forskel på enlige kvinder på hver sin side af Øresund.

Sussi bliver åbenbart bestormet af Midaldrende Mænd I Lycra (MAMIL), som hun må vifte væk. Jeg bliver ikke bestormet og har faktisk besluttet mig for at vælge alle datingsider fra. Det er en deprimerende ørkenvandring, og det udbud jeg møder, fratager mig lysten og tilliden til kvinder.

Måske skulle jeg lige som hollandske Hr. Ratelband bare lyve mig 20 år yngre, gå efter kvinder på 40 og håbe på, at de tror på, at jeg bare ser ud, som jeg gør, fordi jeg er modnet tidligt.

Desværre må jeg meddele Sussi La Cour, at jeg tror på hendes erfaringer med mænd på datingsider, for de ligner på alle måder det, jeg udsættes for.

Til sidst: Jeg går ikke efter trutmund, store babser, botoxbomber, og jeg falder ikke for ungdomsbilleder, fotos af din kat eller en tyrolerudklædning fra en bierfest på Amager Strand. Jeg fanges af smil – sådan som de fleste andre mænd.