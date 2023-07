En kvinde er lørdag blevet dræbt på Strandpromenaden i Helsingør.

En 65-årig mand, som hun bor og deler efternavn med, tilstår drabet, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi til B.T.

Manden er arresteret. Han erkender drabet og skal fremstilles i grundlovsforhør søndag formiddag.

Politiet har været massivt til stede på adressen ved Strandpromenaden en stor del af eftermiddagen og aftenen for at undersøge et mistænkeligt forhold, lød meldingen tidligere fra politiet.

En »voldsom hændelse« havde ført til, at en person var anholdt, og en anden person på adressen var kommet til skade.

En nabo i området fortæller B.T., at politiet har været til stede siden »fire eller halv fem«:

»Vi, der bor herude, er meget berørte. Her er stadig meget politi og teknikere og en politihund. De har gået rundt i forskellige dragter,« siger naboen.

»På et tidspunkt kom en person ud meget tildækket på en båre, så man kun lige kunne se fødderne og lidt af håret.«

Billeder fra stedet viser, at politiet er massivt til stede i området, og vagtchef Michael Dalby fortæller, at efterforskningen vil foregå »nogle timer« endnu.

Strandpromenaden ligger tæt på Nordhavn i Helsingør. Foto: Presse-fotos.dk

Det er derudover sparsomt, hvad politiet vil oplyse, men på Twitter understreger vagtchefen, at der ingen fare er for borgere i området.

