Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Højesteret i Venezuela vil retsforfølge oppositionsleder

Venezuelas Højesteret har taget det første skridt mod at kunne retsforfølge oppositionslederen i landet, Juan Guaidó. Højesteretsdommer Maikel Morero har natten til tirsdag dansk tid således anmodet landets nationalforsamling om at ophæve Juan Guaidós parlamentariske immunitet. Ifølge landets Højesteret bør Guaidó retsforfølges for at have overtrådt et udrejseforbud.

Læs mere her

Canada oplever den globale opvarmning i dobbelttempo

I Canada går den globale opvarmning dobbelt så hurtigt som i resten af verden. Særligt i den nordlige del af landet stiger temperaturerne i hastigt tempo. Det viser en ny rapport fra den canadiske regering, som bliver udgivet tirsdag, skriver lokale medier. Rapporten udgives af regeringskontoret for miljø- og klimaforandringer. De gennemsnitlige temperaturer i Canada er steget med 1,7 grader siden 1948. Det er omkring det dobbelte af den gennemsnitlige temperaturstigning på verdensplan, som ligger på 0,8 grader.

Læs mere her

ARKIVFOTO fra Canada. Foto: Clement Sabourin Vis mere ARKIVFOTO fra Canada. Foto: Clement Sabourin

Boeing har brug for mere tid til at fikse ulykkesramt flytype

Boeing har brug for mere tid til at løse problemerne med de ulykkesramte 737 MAX-fly, før de kan godkendes. Det oplyser de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, mandag. Kontrolsystemet i Boeing 737 MAX-flyene mistænkes for at have spillet en rolle i to dødsulykker i Etiopien og Indonesien.

Læs mere her

Morten Østergaard er klar til gå i opposition under S-regering

De Radikale vil hellere gå i opposition, end de vil støtte en S-regering, der fører en stram udlændingepolitik efter det kommende valg. Samtidig kræver De Radikales leder, Morten Østergaard, at Socialdemokratiet dropper dele af paradigmeskiftet, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at danne regering med de Radikales opbakning. Det siger De Radikales partileder, Morten Østergaard, til Ritzau.

Læs mere her

Over 1000 mennesker har fået kolera i cyklonramte Mozambique

Mindst 1052 mennesker er ramt af den smitsomme sygdom kolera i Mozambique, som blev hærget af en cyklon i midten af marts. Det oplyser landets sundhedsministerium i en ny rapport mandag. Tallet markerer en massiv stigning fra 139 tilfælde for fire dage siden.

Læs mere her

Racistiske fans tvinger Dinamo Zagreb til at lukke stadion

Den kroatiske fodboldklub Dinamo Zagreb er blevet beordret til at spille sin næste europæiske hjemmebanekamp for tomme tribuner. Som følge af racistisk opførsel blandt Dinamo Zagrebs fans har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) således besluttet, at klubben skal holde sit stadion lukket under næste europæiske kamp på Maksimir Stadion. Det oplyser Uefa mandag.

Læs mere her