Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Formand for Danske Ældreråd trækker sig efter trusler om vold

Landsformanden for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, har trukket sig med øjeblikkelig virkning fra sin post. Det sker på grund af anonyme trusler om vold, der er blevet sendt til hans private adresse. Det skriver Berlingske. I et brev skriver en anonym afsender blandt andet: "Gid du må kvæles i dit eget lort". Uddrag af truslerne har Erik Stagsted selv lagt op i et opslag på Facebook.

USA udlover dusør på 1 million dollar i jagt på bin Ladens søn

Otte år efter Osama bin Ladens død er hans 30-årige søn, Hamza bin Laden, trådt ud af faderens skygge og har taget en ledende rolle i den militante gruppe al-Qaeda. Det har fået den amerikanske regering til at udlove en dusør på en million dollar for hjælp, der kan føre til den yngre bin Ladens tilfangetagelse. Det meddeler USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AP.

Stenrig Patriots-ejer nægter sig skyldig i sexkøb før finale

Robert Kraft, der ejer Super Bowl-vinderen New England Patriots, nægter sig torsdag skyldig i anklager om at have købt sig til sex. Den 77-årige milliardær blev mandag sigtet for to tilfælde af sexkøb. Angiveligt skal Kraft have besøgt en massageklinik to gange på 24 timer.

Robert Kraft. Foto: Danny Moloshok Vis mere Robert Kraft. Foto: Danny Moloshok

YouTube lukker for kommentarer til videoer med børn

Videodelingstjenesten YouTube kom for nylig i strid modvind, da en bruger påpegede problemer med pædofili. Og nu fjerner YouTube helt muligheden for at kommentere videoer, hvori mindreårige indgår. Det skriver den britiske avis The Guardian.

FN advarer mod vaccinemodstand efter store mæslingeudbrud

Vaccinemodstand og flere landes passive tilgang til mæslingeudbrud får nu FN's børneorganisation, Unicef, til at slå alarm. Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er antallet af mæslingesmittede steget med 50 procent i 2018. Det har kostet op mod 136.000 mennesker livet. Mange af de smittede er børn.

Østrigsk politi anholder langrendsskiløber midt i bloddoping

Den østrigske langrendsskiløber Max Hauke var i fuld gang med at bloddope sig på et hotelværelse i den østrigske by Seefeld, da han onsdag blev anholdt af politiet. Det viser en video, som blandt andet den norske tv-kanal NRK har offentliggjort. Videoen viser en hovedrystende Max Hauke sidde med en nål i armen i gang med en blodtransfusion, mens han er omringet af østrigsk politi.

