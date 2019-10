Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Dobbelt Formel 1-verdensmester skal køre Dakar Rally

Den tidligere verdensmester i Formel 1 Fernando Alonso skal køre Dakar Rally. Det afslører spanieren selv på Twitter. - Det her er en kæmpe udfordring. Lad os gøre det, skriver han. Den 38-årige dobbelte verdensmester skal køre for holdet Toyota Gazoo Racing sammen med landsmanden Marc Coma, der har vundet løbet fem gange på motorcykel.

Læs mere her

Nye Borgerliges første valgperiode er en overlevelseskamp

Med et massivt rødt flertal er der langt til indflydelse for partiet på Folketingets yderste højrefløj, Nye Borgelige. Derfor er der en risiko for, at partiet ikke lykkes med at markere sig de næste fire år og måske går i glemmebogen hos vælgerne, vurderer politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein. - Det er et stort problem for dem. Det vil være meget svært at skelne deres meldinger fra både Inger Støjberg (tidligere udlændinge- og integrationsminister, red.) og Dansk Folkeparti på en række områder, siger Erik Holstein.

Læs mere her

For første gang efter valget i juni skal formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, lørdag møde baglandet ved partiets årsmøde i DGI Huset i Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere For første gang efter valget i juni skal formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, lørdag møde baglandet ved partiets årsmøde i DGI Huset i Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen

Medier: EU kan være tæt på at godkende udsættelse af brexit

EU's ledere kan være tæt på at afgøre, hvorvidt man vil tillade en yderligere udsættelse af brexit med tre måneder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og den britiske tv-station BBC. EU skal diskutere den mulige forlængelse af brexitdeadline i Bruxelles fredag, og her er der ifølge BBC enighed blandt de fleste lande om at tillade forlængelsen.

Læs mere her

Turister står i kø for at bestige hellig sten for sidste gang

Den verdenskendte australske klippeformation Uluru indfører lørdag officielt klatreforbud. Det har ført til en massiv tilstrømning af turister til nationalparken Uluru-Kata Tjuta, hvori Uluru ligger, over de sidste par uger. Det skriver den australske tv-station ABC og nyhedsbureauet Reuters.

Læs mere her

Turister er valfartet til klippeformationen Uluru i Australien, inden klatreforbud træder i kraft lørdag. Foto: LUKAS COCH Vis mere Turister er valfartet til klippeformationen Uluru i Australien, inden klatreforbud træder i kraft lørdag. Foto: LUKAS COCH

Ekspert om dab-udbud: Det kan gå om med en saglig begrundelse

Kulturministeriet kan uden større besvær lade udbuddet om den nye dab-kanal gå om. Det kræver blot en saglig begrundelse. Det siger lektor Carina Risvig Hamer fra Syddansk Universitet, der er ekspert i udbudsret, til Politiken. Torsdag krævede den radikale medieordfører, Jens Rohde, i et interview med TV2, at udbuddet om den nye dab-kanal, der tirsdag blev vundet af Radio Loud, skulle gå om. - Hvert fjerde udbud går om, så det kan man godt. Mig bekendt er dab-udbuddet ikke omfattet af EU’s udbudsregler.

Læs mere her

Ældre mand er dræbt i trafikulykke i Gedser

En ældre mand er død i en trafikulykke på Gedser Landevej torsdag aften. Det oplyser vagtchef hos Sydsjællands Politi Mikkel Kjærgaard. - En fodgænger er blevet ramt af en personbil med dødelig udgang. Bilinspektører arbejder lige nu på stedet for at klargøre, hvad der er sket, siger Mikkel Kjærgaard.

Læs mere her