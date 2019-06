Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Manafort er overflyttet til berygtet og topsikret fængsel

Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort er blevet overflyttet til et berygtet topsikret fængsel på Manhattan. Fængslet, Metropolitian Correctional Center, huser også den mexicanske narkobaron "El Chapo" samt mistænkte medlemmer af den militante organisation al-Qaeda. Det skriver nyhedsbureauet dpa på baggrund af anonyme kilder.

Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort skal afsone i samme fængsel som narkobaronen "El Chapo". Foto: Joshua Roberts Vis mere Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort skal afsone i samme fængsel som narkobaronen "El Chapo". Foto: Joshua Roberts

Forsvarende Copa America-mester kommer godt fra start

De forsvarende mestre fra Chile kom godt fra start i den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America. Med en 4-0-sejr over Japan flyver det chilenske landshold mod en gentagelse af triumfen fra 2016. Japan er blevet inviteret særligt med til turneringen i år af det sydamerikanske fodboldforbund, men kunne dog ikke stille meget op mod Alexis Sánchez og co.

Ny bog og film i populære Hunger Games-serie er på vej

En ny bog og film i den meget populære "Hunger Games"-serie er på vej.Det skriver forlaget Scholastic, der udgiver den populære bogserie, i en pressemedelelse mandag. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Den nye bog kommer til at foregå 64 år før handlingen i de tre andre bøger. Bogen udkommer efter planen næste år og vil blive filmatiseret derefter, oplyser filmselskabet Lionsgate, der står bag filmatiseringen af bøgerne.

Den meget populære bogserie "Hunger Games" om Katniss Everdeen solgte mere end 100 millioner eksemplarer. Foto: DON EMMERT Vis mere Den meget populære bogserie "Hunger Games" om Katniss Everdeen solgte mere end 100 millioner eksemplarer. Foto: DON EMMERT

USA sender flere soldater til Mellemøsten som signal til Iran

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, annoncerede mandag, at man vil sende yderligere 1000 soldater til Mellemøsten. Den fungerende amerikanske forsvarsminister, Patrick Shanahan, kalder troppeforøgelsen et forsøg på at "øge sikkerheden omkring amerikanske interesser" i regionen. Det skriver nyhedsbureauet AP. Troppeforøgelsen i regionen kommer sideløbende med de stigende spændinger mellem USA og Iran.

Swedbank smider direktører på porten efter hvidvaskskandale

Den svenske storbank Swedbank har suspenderet den administrerende direktør og finansdirektøren i Estland med øjeblikkelig virkning i kølvandet på en sag om formodet hvidvask. Det meddeler Swedbank i en pressemeddelelse. De to direktører, Robert Kitt og Vaiko Tammewäli, forlader begge Swedbanks bestyrelse og er suspenderet på ubestemt tid.

Som direkte konsekvens af en sag om formodet hvidvask er to af Swedbanks direktører blevet suspenderet. Foto: Ints Kalnins Vis mere Som direkte konsekvens af en sag om formodet hvidvask er to af Swedbanks direktører blevet suspenderet. Foto: Ints Kalnins

Brandvæsen slukker kemikaliebrand på tankskib nær Aarhus

Der udbrød sent mandag aften brand om bord på et tankskib øst for Aarhus Havn. Det fortæller politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi natten til tirsdag. Politiet meddeler, at der er tale om en kemikaliebrand, men at branden omkring klokken 02.00 er under kontrol.

