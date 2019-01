Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Pelosi udskyder traditionsrig tale fra Trump i Kongressen

USA's præsident, Donald Trump, kommer ikke til at give sin årlige tale om landets tilstand til Kongressen på tirsdag, som det har været planen, hvis ikke han sørger for finansiering af hele statsapparatet inden da. Det skriver formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i et åbent brev.

Militæret i Venezuela afviser støtte til selvudnævnt præsident

Militæret i Venezuela afviser støtte til oppositionsleder og selvudnævnt præsident Juan Guaidó. Det sker til trods for støtte fra blandt andet USA's præsident, Donald Trump, Canada og en række sydamerikanske lande. Også EU mener, at Guaidó repræsenterer venezuelanernes demokratiske stemme.

Dansk politi bruger Europol mere end nogensinde før

Selv om Danmark ikke længere er med i Europol, så bruger politiet det europæiske politisamarbejdes forbryderdatabase som aldrig før. Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har lavet for Radio24syv. Dansk politi har i 2018 søgt knap 160.000 gange i databasen, hvilket slår tidligere år med længder.

Erdogan og Putin finder fælles fodslag om Syrien

På et topmøde onsdag blev præsidenterne i Tyrkiet og Rusland enige om, hvordan de to lande vil håndtere situationen i Syrien, når USA trækker sig fra landet. De vil undgå at skabe et tomrum til "terrorister", når amerikanerne, som præsident Trump har varslet, trækker sig fra landet.

Kim Jong-un lovpriser Trump efter brev fra pennevennen

På trods af USA's økonomiske sanktioner mod Nordkorea er landets leder, Kim Jong-un, meget tilfreds med et brev, han har modtaget fra USA's præsident, Donald Trump. Lederen "vil vente med tålmodighed og god tro," inden USA og Nordkorea formentlig finder et passende tidspunkt at mødes.

