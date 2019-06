Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ecuador tillader vielser af homoseksuelle

Ecuadors højeste retsinstans tillader vielser af homoseksuelle. Beslutningen skete onsdag efter en lang kamp mellem flere homoseksuelle par og retssystemet, skriver nyhedsbureauet AP. Med beslutningen sammenslutter Ecuador sig flere latinamerikanske lande, der også har tilladt vielser af homoseksuelle, herunder Mexico, Brasilien og Argentina.

Tidligere nær Trump-rådgiver skal vidne for retsudvalg

En tidligere betroet medarbejder i den amerikanske præsident Donald Trumps administration skal vidne for retsudvalget i Repræsentanternes Hus. Der er tale om Hope Hicks, der trak sig som præsident Donald Trumps kommunikationschef i Det Hvide Hus i februar 2018. Det er et gennembrud for Demokraterne i Repræsentanternes Hus, som har kæmpet med Trumps modvilje mod retsudvalgets undersøgelse i forlængelse af Robert Muellers Ruslands-rapport.

Hope Hicks, der trak sig som Trumps kommunikationschef sidste år, skal vidne for retsudvalg i Kongressen. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Hope Hicks, der trak sig som Trumps kommunikationschef sidste år, skal vidne for retsudvalg i Kongressen. Foto: MANDEL NGAN

Medier: Rusland og Tyrkiet har mæglet våbenhvile i Idlib

Rusland og Tyrkiet har onsdag mæglet en færdig våbenhvile på plads i Idlib-provinsen i Syrien. Det citerer russiske nyhedsbureauer det russiske militær for at sige, skriver nyhedsbureauet Reuters. Våbenhvilen skal være accepteret af både de syriske regeringsstyrker og oprørerne i provinsen. Russiske militærkilder oplyser, at våbenhvilen gælder den såkaldte demilitariserede zone i Idlib. Den skal have medført en betydelig reduktion af volden i provinsen siden onsdag, melder de russiske nyhedsbureauer.

Rødt flertal vil undersøge Støjbergs rolle i asylsag

Det er tilsyneladende nærmest umuligt for Inger Støjberg (V) at ryste sagen om adskilte asylpar - også kendt som barnebrudssagen - af sig. Sagen får nu endnu et kapitel, idet den er blevet en del af de igangværende regeringsforhandlinger. Det skriver Berlingske. Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF, der forhandler om grundlaget for en mulig ny regering, vil have en uvildig undersøgelse af afgående udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes rolle i sagen om adskillelse af asylpar.

Sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar er blevet bragt ind i de igangværende regeringsforhandlinger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar er blevet bragt ind i de igangværende regeringsforhandlinger. Foto: Mads Claus Rasmussen

Historiske St. Louis Blues vinder Stanley Cup-finalen

St. Louis Blues vinder Stanley Cup-finalen for første gang nogensinde. I den syvende og afgørende kamp i finaleserien i ishockeyligaen NHL vandt Blues 4-1 over Boston Bruins i Boston. Blues havde været i finalen tre gange før, i 1968, 1969 og 1970, men tabte alle tre gange. 49 år efter seneste finale lykkedes det for Blues.

Trump ville tage imod smuds om politisk modstander

Donald Trump er åben over for at tage imod smuds om sin politiske modstander i præsidentvalgkampen i 2020 fra udenlandske magter. Det siger den amerikanske præsident i et interview med ABC News natten til torsdag dansk tid. »Jeg tror, at jeg ville høre det. Det er intet galt i at lytte,« siger han.

