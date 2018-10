Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump siger undskyld til Kavanaugh på vegne af hele USA

USA's præsident, Donald Trump, gav en undskyldning på vegne af hele USA, da han mandag aften lokal tid tog imod den nyligt udnævnte højesteretsdommer Brett Kavanaugh i Det Hvide Hus. »Jeg vil gerne begynde på en lidt usædvanlig måde. På vegne af hele USA vil jeg gerne sige undskyld til Brett Kavanaugh og hele hans familie,« sagde Trump ifølge tv-billeder fra CNN.

Limousine i dødsulykke i New York dumpede sikkerhedstjek

En limousine, der lørdag forulykkede og dræbte 20 mennesker i delstaten New York, dumpede en sikkerhedskontrol i sidste måned og burde slet ikke havde været ude på vejen. Det fortæller New Yorks guvernør, Andrew Cuomo.

Rigsrevisionen: Fiskere fik EU-penge i strid med loven

Forvaltningen af tilskudskroner til dansk fiskeri er ikke foregået efter bogen. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny kritisk rapport om de danske myndigheders administration af EU-støttekroner til fiskeriet, skriver Politiken.

Medier: Russisk militærlæge deltog i giftangreb i England

En af de personer, som stod bag nervegiftangrebet mod en russisk eksspion, er ifølge gravergruppen Bellingcat og avisen The Telegraph identificeret som Aleksander Misjkin. Misjkin er i virkeligheden uddannet militærlæge og tilknyttet den russiske efterretningstjeneste, GRU.

28.200 er røget ud af kontanthjælpssystemet på to år

Fra april 2016, hvor den såkaldte 225-timers-regel trådte i kraft, til juni 2018 er der blevet 28.200 færre danskere, der modtager kontanthjælp. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, skriver avisen Danmark.

Florida indsætter tusindvis af soldater mod orkanen Michael

Orkanen Michael forventes at blive den mest ødelæggende storm i det nordvestlige Florida i flere årtier. Det siger delstatens guvernør, Rick Scott, mandag aften. Scott har erklæret undtagelsestilstand i 35 amter i Florida.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

På blot to år er der blevet lempet 28.000 væk fra kontanthjælp. Lidt over halvdelen er formentlig i arbejde eller uddannelse, men cirka hver sjette er helt forsvundet fra statistikkerne.

Berlingske

Regeringen vil med sin omfattende klimaplan, der præsenteres i dag, have flere grønne biler på de danske veje i fremtiden. Ifølge eksperter har statsministeren valgt en af de dyreste ruter til at begrænse CO2-udslippet, og det vil koste statskassen milliarder, lyder det.

B.T.

Indtil det sidste sekund håbede familien Thøgersen på et mirakel, så deres 13-årige datter Atcharapan ’Mint’ Yaungyai alligevel måtte blive i Danmark. Men miraklet kom ikke, og mandag eftermiddag lettede et fly mod Bangkok med Mint siddende i.

Børsen

Nordea smed i 2016 Dan Consulting Strand House ud som kunde, fordi banken frygtede, at firmaet medvirkede til hvidvask. Men allerede fire år tidligere fik Nordea en advarsel fra FBI om, at der var problemer med personer og firmaer på selskabets adresse i København.

Finans

Mens entreprenører og rådgivere ikke får bonus af det buldrende byggeopsving, så scorer byggeematerialeproducenterne den helt store gevinst. En ny branceanalyse fra BIQ viser, at producenter som Rockwool og Velux øger salget og indkasserer markant flere penge.

Ekstra Bladet

Udefra lignede rækkehuset i Jyllinge et ganske almindeligt familiehjem. Men bag ligusterhækken og det grønmalede plankeværk gemte sig en blodig sandhed, som en kvinde og hendes gode ven desperat forsøgte at skjule i dybet af en kummefryser. Under låget lå nemlig liget af den 31-årige Jens Flannov.

Information

I takt med at det er blevet sværere for ngo’er og journalister at arbejde i Kina, er de begyndt at bruge satellitbilleder for at indsamle oplysninger, som de kinesiske myndigheder ønsker at skjule. Blandt andet har de afsløret, at myndighederne i det skjulte har genoptaget byggeri af kulkraftværker.

Kristeligt Dagblad

En lov om obligatorisk håndtryk til gengæld for statsborgerskab vil formentlig ikke stride imod konventionerne. Det vurderer Institut for Menneskerettigheder, som dog finder forslaget ude af proportioner.

Politiken

En banebrydende klimarapport fra FN lægger pres på verdens politikere for at sætte fuld fart på den grønne omstilling – ellers går det galt. I dag kommer regeringen med sin klima- og luftplan, men stik mod anbefalingerne fra FN går landbruget fri.

