Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump nominerer Brett Kavanaugh til Højesteret

USA's præsident, Donald Trump, har natten til tirsdag nomineret den konservative Brett Kavanaugh til den ledige plads i Højesteret. Nomineringen kommer, efter at den 81-årige højesteretsdommer Anthony Kennedy i juni meddelte, at han vil træde tilbage.

Læs mere her

May-støtte overtager som udenrigsminister efter Boris Johnson

Den britiske premierminister, Theresa May, har udpeget Jeremy Hunt som ny udenrigsminister efter Boris Johnson, der trådte tilbage mandag. 51-årige Jeremy Hunt har de sidste seks år siddet på posten som sundhedsminister. Han betragtes som en af Mays mest loyale ministre.

Læs mere her

Jeremy Hunt, der indtil mandag har været Storbritanniens sundhedsminister, skal nu overtage den ledige stol i udenrigsministeriet, efter at Boris Johnson trak sig fra posten tidligere mandag. Her ses Jeremy Hunt forlade Downing Street 10 i London efter et regeringsmøde i sidste uge. Tolga Akmen/Ritzau Scanpix Vis mere Jeremy Hunt, der indtil mandag har været Storbritanniens sundhedsminister, skal nu overtage den ledige stol i udenrigsministeriet, efter at Boris Johnson trak sig fra posten tidligere mandag. Her ses Jeremy Hunt forlade Downing Street 10 i London efter et regeringsmøde i sidste uge. Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Højere pensionsalder kan give nedslidte ældre problemer

Pensionsalderen hæves markant de kommende år, men efterlader en gruppe ældre i et økonomisk hul, hvor de ikke kan arbejde, få pension eller offentlig støtte, advarer eksperter.

Læs mere her

Kina fængsler hundredvis af embedsmænd for miljøovertrædelser

Hundredvis af kinesiske embedsmænd er blevet fængslet for ikke at have grebet ind og rettet op på de mange miljøovertrædelser, som blev afsløret sidste år. Fængslingerne er det seneste skridt i præsident Xi Jinpings 'krig mod forurening'.

Læs mere her

Fængslingen af flere hundrede embedsmænd i Kina er nyeste skridt i præsident Xi Jinpings krig mod forurening. Pool/Arkiv/Reuters Vis mere Fængslingen af flere hundrede embedsmænd i Kina er nyeste skridt i præsident Xi Jinpings krig mod forurening. Pool/Arkiv/Reuters

Partier vil klarlægge om mobilen skader vores sundhed

Hvad betyder det for vores mentale og fysiske sundhed, at vi i timevis hver dag har øjnene rettet mod en mobil, tablet eller computerskærm? Det vil et flertal i Folketinget have undersøgt i et nyt videnscenter, skriver Politiken.

Læs mere her

DF vil straffe forældre for børnenes overgreb

Hvis mindreårige begår seksuelle overgreb, skal forældre og nære familiemedlemmer kunne straffes, såfremt de tilkendegiver, at handlingen er acceptabel eller kan forklares. Det mener Dansk Folkeparti ifølge Berlingske.

Læs mere her

Avisernes forsider



Berlingske

Donald Trump begynder sin rundrejse i Europa, og ifølge eksperter kan alt ske. Præsidenten har ikke tiltro til multilaterale aftaler og systemer som Nato og mener, at Europa udnytter USA.

Læs mere her

B.T.

Otte drenge var mandag reddet ud af oversvømmet grotte i Thailand. Og det er ekstremt vigtigt, at de gode nyheder når ind til de fem, der stadig er fanget i grotten, mener psykolog og dykker.

Læs mere her

Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Foto: SOCIAL MEDIA

Børsen

Topchefen i Saxo Bank, Kim Fournais, kan indkassere et trecifret millionbeløb efter salget af Saxo Payment Banking Circle. "Det er et godt tidspunkt at sælge på", siger han.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Mens mange offentligt ansatte oplever besparelser, forholder det sig anderledes på Christiansborg. Her har et flertal sikret sig selv godt 52 millioner kroner ekstra i folketingsgruppestøtte.

Information

USA's Nato-ambassadør taler om at afskrække Rusland, landets forsvarsminister opruster i Europa, mens præsidenten taler om militæralliancen som dyr og dårlig for amerikanerne. Ingen aner, hvor de har USA i dag.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Theresa May har mistet to af sine topministre, og kaosset i Storbritannien er som udgangspunkt et britisk problem, men efterskælvene kan ramme hele Europa.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Op mod sommerferien har mange travlt med at få skrevet testamente, før de rejser af sted på ferie. Folk er bange for flystyrt og terror, lyder forklaringen.

Læs mere her

Politiken

Pensionsalderen hæves markant de kommende år, men efterlader en gruppe ældre i et økonomisk hul, hvor de ikke kan arbejde, få pension eller offentlig støtte, advarer eksperter.

Læs mere her